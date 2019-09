Sportcampus Diekman moet talentmagneet voor Twente worden, maar veel geld is er niet

De nieuwe Joël Drommel, Lieke Martens, Wout Brama of misschien wel de nieuwe Anton Geesink. De nieuwe Diekman Sportcampus in Enschede moet de ladder zijn waarop ze omhoog klimmen. De ambities van wethouder Niels van den Berg en projectleider Maaike Heethaar zijn hoog, maar het tempo - mede door het gebrek aan geld bij de gemeente - lag de afgelopen tijd laag.

Daar moet nu verandering in komen, doordat de eerste stap gezet is: een nieuw kunstgrasveld op het terrein van Sportclub Enschede, maar ook bedoeld voor de dames van FC Twente. Gisteren werd het veld officieel in gebruik genomen met de topwedstrijd FC Twente - PSV. Historisch een mooi gegeven, als je bedenkt dat de sportcampus is gevestigd op het terrein waar ooit het Diekmanstadion van FC Twente stond.

Onderscheidend vermogen

Het terrein van de nieuwe sportcampus is in potentie groot, met al verschillende sportdisciplines erop gehuisvest, van voetbal tot squash en van klimsport tot beachvolley. En juist daarin ligt het onderscheidend vermogen van de sportcampus, denkt Maaike Heethaar. "Het is aangetoond dat topsporters vaak in hun jeugd veel verschillende sporten gedaan hebben en daar profijt van hebben. Zo kan het voor een voetballer goed zijn om bijvoorbeeld aan judo te doen. Dat noemen ze ASM, Athletic Skills Model. Wij geloven daar zo in, dat al twee instructeurs van Sportaal daarin getraind worden."

Juist het samenwerken van de verschillende disciplines moet het geheim van het succes worden, ook als het gaat om de financiering van de ambitieuze plannen. Wethouder Niels van den Berg: "Grootste uitdaging is natuurlijk het gebrek aan geld. Als er miljoenen over zouden zijn, dan wisten we allang hoe we het hier zouden neerzetten. Maar door samenwerking te kiezen met andere partijen, ze te laten zien dat dit een interessante plek kan zijn om je bijvoorbeeld als fysiotherapeut, of particuliere keepersschool te vestigen, dan haal je investeerders van buiten."

Fusies

Wat betekent de verandering voor de bestaande gebruikers? Er werd wel eens gesproken over gedwongen fusies, maar daarvan blijkt geen sprake. De clubs blijven onafhankelijk, Zuid-Eschmarke stopt na 80 jaar, de Tubanters en PW - Prinses Wilhelmina, de oudste club van Nederland - zijn gezonde clubs. Alleen Sportclub Enschede heeft het lastig, maar gehoopt wordt dat de komst van de vrouwen van FC Twente een positieve invloed heeft op de aanwas van nieuwe leden, met name meisjes.

Die voorbeeldrol, dat is belangrijk, zegt Heethaar. "Topsport kan niet zonder breedtesport, want de aanwas moet er zijn. Maar vergeet ook niet dat breedtesport, het gewone sporten bij de vereniging, niet zonder die topsporters kan. Dat zijn de voorbeelden, de reden waarom je als kind denkt: 'Dat wil ik ook kunnen.' En hoe mooi is dat als het hier hand in hand gaat?"

Doelpunt

Op het nieuwe kunstgrasveld scoort FC Twente het eerste doelpunt, wethouder Van den Berg juicht enthousiast. Als oud-gymleraar gelooft hij in het stimuleren van talent. Hij wijst naar de locatie van het Stedelijk Lyceum op steenworp afstand, waar dagelijks pubers heen en weer lopen. Ook nu komt er een jongen aan, blond haar in de wind, voetbaltasje op de rug. "Er zit genoeg talent op die school, dus die samenwerking kan nog heel wat opleveren."

Ik kijk nog eens goed naar het blonde jongetje met z’n rugtas nonchalant in z'n hand: misschien loop hij daar wel, de nieuwe Wout Brama.

Het nieuwe kunstgrasveld is dus de eerste stap voor de topsportcampus, dit najaar worden de toekomstplannen voor de rest van de campus geschetst. De vrouwen van FC Twente hebben fel gestreden, maar helaas de wedstrijd van hun concurrent PSV verloren met 2-3.