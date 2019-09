Bewijs tegen verdachte 'Steenwijker Puzzelmoord' stapelt op

Het bewijs tegen de Meppeler verdachte in de zogenoemde 'Steenwijker Puzzelmoord' stapelt zich op. Belangrijkste bewijsstuk is een dekbedhoes, waarin de romp van het slachtoffer is gevonden. Op de hoes zat dna van de verdachte. Daarnaast is hij in 2006 gefotografeerd, terwijl hij op die dekbedhoes zat. De Meppeler werd destijds behandeld in de Van Mesdagkliniek. Hij had tbs gekregen voor een eerder levensdelict.

De 'Steenwijker Puzzelmoord' uit 2010 draait om het in stukken gezaagde lichaam van Halil Erol uit Steenwijk. Zijn lichaamsdelen werden op meerdere plekken gevonden in natuurgebieden in de regio. De lichaamsdelen waren in bijzondere zakken gestopt van polyester. Nadat er bij de politie zeventig tips binnen waren gekomen, blijkt dat de zakken gebruikt zijn om stoelhoezen van de IKEA in te verpakken. Onderzocht wordt of die zakken uit het huis van de verdachte komen.

Eén en ander bleek vandaag in een voorbereidende rechtszitting tegen de Meppeler verdachte. Daar werd ook bekend dat er in een Wanneperveens natuurgebied bewijsmateriaal was begraven. In de grond lagen onder meer stukken van een judopak, touw en plastic met tape eraan. De spullen zijn volgens justitie allemaal te linken aan de moord.

Dekbedhoes

De armen, benen en voeten van Erol zaten in zo'n IKEA-zak en werden in juni 2010 gevonden in de Steenwijker Aa bij Eesveen. Drie jaar later vonden twee wandelaars in het natuurgebied De Kiersche Wijde in Wanneperveen de romp van Erol. Die was gewikkeld in de dekbedhoes. Het hoofd en de handen van Halil Erol zijn nooit gevonden.

Hoe de Steenwijker om het leven is gekomen, is nog niet helemaal duidelijk. Justitie heeft het over meerdere 'geweldshandelingen'. "Door de wijze waarop het lichaam is aangetroffen, is de doodsoorzaak niet meer te herleiden."

Drie verdachten

Voor de moord op de Steenwijker zijn drie verdachten opgepakt. Twee vrouwen, onder wie de ex van het slachtoffer, en een man. De vrouwen zitten niet meer vast, de man wel. Dat is een oud-tbs'er uit Meppel. Tegen hem was vandaag de voorbereidende rechtszitting.

De man werd in juni aangehouden nadat er forensisch onderzoek was gedaan in een woning in Meppel. Hij woonde in dit huis toen Erol verdween in 2010. De Meppeler werd toen ook al aangehouden in het onderzoek naar de dood van Erol, evenals de ex-vrouw. Destijds was er te weinig bewijs tegen hen en werden ze vrijgelaten.

Telefoongegevens

Erol is op de dag van zijn vermissing samen met zijn ex, kinderen en toenmalige bewoners in het huis aan de Jan Sluytersstraat geweest. Daarna is hij niet meer gezien. Volgens het OM is Erol omgebracht op 6 februari 2010, tussen 13.00 en 15.30 uur. "Zijn telefoon was op dat moment in het huis." Daarna is er niets meer van het slachtoffer vernomen. "Zo is er niet meer gepind, terwijl hij dat iedere dag deed." Ook reageerde hij niet meer op een sms en inkomend gesprek van een vriend, waar hij voetbal zou komen kijken.

Rond etenstijd straalt Erol's telefoon nog wel een mast aan bij de Havelterberg. "Precies op de route die de Meppeler verdachte op dat moment aflegde om Erol's ex en kinderen naar huis te brengen in Steenwijk. En daar komt nog bij dat de verdachte op een eerder moment Erol heeft bedreigd met de dood."

Later werd de auto van Erol brandend gevonden in het Groningse Haren.

Ontkenning

De Meppeler verdachte ontkent betrokken te zijn bij de moord. "Ik heb niets met die zaak te maken. Ik snap er geen fuck van. Ik word er gestoord van." Zijn advocaat zegt dat er helemaal geen direct bewijs is dat linkt naar haar cliënt. "Dat dekbed is een oud dekbed. Toen hij ging samenwonen heeft mijn cliënt de hoes weggedaan naar de kringloopwinkel. Dus het kan goed dat een onbekende de hoes heeft gebruikt om die romp in te verpakken. Er is dan ook dna aangetroffen op die hoes van een onbekend persoon."

Bij de korte rechtszitting van vandaag was onder meer de dochter van Halil Erol aanwezig. De rechtbank heeft besloten dat de verdachte langer vast blijft zitten en dat hij gedwongen opgenomen moet worden in het Pieter Baan Centrum ter observatie. De man is eerder veroordeeld voor het verkrachten en ombrengen van een vrouw in Friesland. Dat gebeurde eind jaren 90. Hij kreeg toen 8 jaar cel en tbs opgelegd.

De verdachte heeft eerder vandaag aangegeven niet vrijwillig mee te werken aan een nieuw onderzoek van een psychiater en psycholoog. "Ik vind dat onnodig, want ik heb er niets mee te maken." De rechtszaak gaat in december weer verder.