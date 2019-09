Noodkreet tijdens Open Monumentendag: "Enschede raakt ziel kwijt"

We hebben vandaag afgesproken bij een pand dat wél aan de sloop ontsnapte, mede door de inzet van inwoners. Aan de Getfertweg in Enschede staat het pand, dat niet direct opvalt, maar bijzondere kenmerken heeft die typerend zijn voor gebouwen uit de jaren '50, zoals sheddaken en een mooie witte lijst langs de dakrand.

Lelijk gebouw

Een voorbijgangster spreekt ons aan. Of we voor het gebouw komen. "Zo jammer dat het niet gesloopt wordt." Jan Astrego fronst zijn wenkbrauwen. De vrouw gaat verder: "Het is lelijk en zo verwaarloosd." Als de vrouw doorfietst schudt Astrego zijn hoofd: "Kijk, dit is juist waarom er beter gekeken moet wordt naar de waarde van de panden. Je hoeft ze niet mooi te vinden, maar voor het tijdsbeeld, de geschiedenis is het zo belangrijk dat het bewaard blijft."

Toch erkent hij dat met alleen het bewaren je er niet bent. "Nee, dan moet er ook wat mee gedaan worden. Maar in dit geval hebben we de toezegging dat het opgeknapt wordt en er is ook al een potentiële huurder in beeld." Dat het uiteindelijk nog goed ging met dit gebouw is mooi, maar Astrego's zorgen zijn niet weg. Hij diende daarom namens Erfgoed Heemschut een klacht in bij de provincie over de gemeente. Ook vanuit de politiek krijgt hij steun, helemaal na het incident met de karakteristieke klinkers die op last van de gemeente werden verwijderd de Usseler Es.

Als er niks verandert bij de gemeente vreest Astrego het ergste voor Enschede: "De stad raakt dan zijn ziel kwijt." In Enschede zouden nog zo'n dertig tot veertig potentiële monumenten te vinden zijn, maar die blijven nu onontdekt. "Als de afdeling binnen de gemeente nou meer mensen had, dan konden ze goed onderzoek doen bij een nieuw bestemmingsplan. Dat gebeurt nu niet."

Gesloopte BATO-complex

Ook bij het inmiddels gesloopte BATO-complex is dat niet goed genoeg gebeurd, aldus Astrego. De textielfabriek werd opgericht door boeren, vandaar de naam BATO, Boeren en Arbeiders Textiel Onderneming. De historische waarde bleek niet belangrijk voor de gemeente, die de sloop goedkeurde. Eeuwig zonde, aldus Astrego.

Hij heeft hoop dat er wat gaat veranderen bij de gemeente. "Jonge mensen vinden de geschiedenis wél belangrijk, heb ik gemerkt. Er is echt meer aandacht voor." We hebben de gemeente gevraagd om te reageren, maar nog geen reactie gekregen. Maandagavond wordt er tijdens een extra raadsvergadering gepraat over de verdwenen klinkers in Usselo.

