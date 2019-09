Bibliotheek Hengelo viert eeuwfeest; eerste bieb waar lezers zelf boeken konden uitzoeken

De familie Stork nam het initiatief voor de bibliotheek in Hengelo. De eigenaren van de gelijknamige machinefabriek hadden jaren voordat de openbare bibliotheek werd geopend al een eigen bibliotheek voor fabrieksarbeiders. In 1919 schonk de familie Stork de collectie en 50.000 gulden aan Hengelo, zodat er een leeszaal voor alle inwoners kon worden opgezet.

Open boekerij

Destijds was de bibliotheek Hengelo de eerste 'open boekerij' in Nederland waar lezers tussen de kasten liepen en zelf de boeken mochten uitzoeken. Het was tot dan gebruikelijk dat iemand achter de balie beoordeelde welk boek een lezer kreeg.

Geautomatiseerd

Gerdy Kamphuis werkt al meer dan veertig jaar bij de bibliotheek Hengelo. Ze heeft op de boekenbus gereden en in verschillende filialen gewerkt. "Vroeger deden we alles met de hand en moesten we elk boek innemen, tegenwoordig is de inname en uitgave geautomatiseerd.

Het voormalige pand aan de Vondelstraat (Foto: foto bibliotheek Hengelo)

Toen waren we er vooral voor de boeken, tegenwoordig hebben we meer tijd voor onze klanten."

Aantallen

Hengelo telt iets meer dan 80.000 inwoners en in 2018 waren 28.000 mensen lid van de bibliotheek. De inwoners konden vorig jaar kiezen uit 112.000 boeken en andere materialen zoals dvd's, cd's, bladmuziek en tijdschriften. In 2018 waren er 782.886 (online) bezoeken en 695.410 uitleningen.

50 tinten grijs

Door de jaren heen kende de bibliotheek een aantal leeshypes. "De Millennium-trilogie van Stieg Larsson bijvoorbeeld", zegt Gerdy Kamphuis. "Van elke deel hadden we er twaalf besteld en vanaf dag één waren ze continu uitgeleend. In de jaren zeventig was Konsalik hot, van de auteur hadden we destijds kasten vol. Tegenwoordig staat er nog maar een boek. Grappig was de hype rond de boeken van E.L. James. Met het rood op de wangen werd er soms gevraagd naar de vijftig tinten grijs boeken."

Met het rood op de wangen vragen naar 50-tinten grijs (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Bestaansrecht

Het informatie-aanbod is enorm en er wordt steeds minder gelezen. Toch heeft de bibliotheek volgens René Siteur zeker nog bestaansrecht. "Het is een feit dat er minder wordt gelezen maar dat komt grotendeels door de digitalisering. Daarom passen we de programmering aan en verleggen we de focus naar meedoen in de samenleving, door het aanbieden van cursussen en ondersteuning zoals 'bieb op school', 'taalpunt', 'taalcafé' en 'digisterker'."

"Kortom, de bibliotheek heeft zeker bestaansrecht mits ze meegaat met de tijd. Ook in de toekomst blijven boeken, computers en informatie een grote rol spelen. Over honderd jaar vieren we weer een feestje."