Expeditie Oost: Stoere vrouw in een pure mannenwereld

Spaans

Een paar jaar geleden werkte Katy nog in het onderwijs. “Ik was lerares en vertaalster Engels en Spaans. Maar wilde wat anders”. En zo maakte ze zich het vak van barber eigen. Eigenlijk een pure mannenwereld. Katy: “Het is inderdaad een mannenwereld en in sommige culturen is het ‘not done’ dat een vrouw dit werk doet. Maar daar moeten mannen zich maar overheen zetten”.

De baard van Bert wordt gestileerd (Foto: Marcus Ganzevles)

de Schuur

Katy heeft haar barbershop “de Schuur” genoemd. Bewust. “Veel mannen trekken zich soms terug in hun schuur. Dat is hun wereld, dan moet je ze niet storen. Dat gevoel wil ik hier in de zaak ook creëren”.