Wereld Suïcide Preventiedag: "Elke dag sterven vijf mensen door zelfdoding"

Het zijn schokkende cijfers: in 2017 is het aantal zelfdodingen onder jongeren verdubbeld. Binnen die leeftijdsgroep is het zelfs doodsoorzaak nummer één. Genoeg reden om daar op deze dag nog eens bij stil te staan. Daarom werd in het Helmertheater in Enschede een symposium gehouden met sprekers binnen de GGZ én ervaringsdeskundigen.

"Het blijft belangrijk dat er brede aandacht voor is. Dat het niet alleen een GGZ-aangelegenheid is, maar dat er voor iedereen die in de problemen zit aandacht is. Met name jongeren, want onder die groep is het aantal zelfdodingen het hoogst", vertelt organisator Ankie Bersma.

"Je hebt het dan met name over depressies, maar ook jongeren die zich geïsoleerd voelen omdat ze denken dat het nooit meer overgaat. Dus dat kan heel snel een neerwaartse spiraal worden."

Namens GGZ-organisatie Mediant organiseerde Bersma deze middag, met sprekers van 113-zelfmoordpreventie en ervaringsdeskundigen.

Film

Een van die ervaringsdeskundigen is Denise Nijland (22) uit Enschede. Zij maakte een voorlichtingsdocumentaire over haar problematiek en die van een aantal leeftijdsgenoten. "Ikzelf zat jarenlang in een flinke depressie. Maar ik houd heel erg van filmen, dus kreeg ik het idee om er een film over te maken."

"Nu wil ik met deze film ook zoveel mogelijk mensen bereiken. En jongeren laten zien dat dit hen ook kan overkomen. Want het is heel moeilijk bespreekbaar."

In de wolken

Overigens gaat het nu een stuk beter met Denise. "Nu gaat het heel goed. Ik heb me een lange tijd niet zo goed gevoeld, eigenlijk. Ik ben met mijn hoofd weer in de wolken", besluit ze.

Heb jij zelf hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl