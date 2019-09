Komst Hornbach naar Almelo op losse schroeven door stikstofbesluit PAS

De stikstofuitspraak van de Raad van State kan de komst van een Hornbach naar Almelo dwarsbomen. Dat zegt wethouder Jan Martin van Rees in reactie op vragen van RTV Oost over projecten in Almelo die mogelijk in de knel raken door de stikstofcrisis. Er loopt nog steeds een vergunningsaanvraag van Hornbach bij de gemeente Almelo.

Rond de komst van een Hornbach naar Almelo is de afgelopen jaren al veel te doen geweest. Concurrerende bouwmarkten Gamma en Praxis verzetten zich tegen de komst van de Duitse megabouwmarkt die de markt zou laten instorten en ook slecht nieuws zou betekenen voor het winkelbestand in het centrum van Almelo.

Beer op de weg

De eerste plannen voor de komst van een Hornbach naar Almelo dateren al van jaren geleden. De stikstofuitspraak van de Raad van State vormt nu mogelijk een nieuwe beer op de weg. "Almelo ziet heel graag dat de Hornbach naar Almelo komt", aldus de wethouder die nu vooral wacht op stappen vanuit Den Haag.

Want ook alle nieuwe plannen voor de bouw van bedrijven op XL Businesspark Twente lopen gevaar. "Het wachten is nu op een nieuwe rekenmethode van het Rijk", stelt wethouder Van Rees. Met die rekenmethode kan dan voor elke individueel project uitgerekend worden hoeveel stikstof de realisatie van het project veroorzaakt en of dat binnen de perken blijft. "Per individueel geval moeten we in gesprek met de initiatiefnemers."

Of die nieuwe rekenmethode ook een oplossing biedt voor de Hornbach waarvan de gemeente zo graag een filiaal in de stad ziet verrijzen, is afwachten. "Ik heb geen glazen bol", stelt Van Rees.

Oude stadhuis

De gemeente gaat wel verder met de bouw van appartementen in het oude stadhuis van Almelo. In dat gebouw zijn zo'n 90 appartement gepland. "Wij gaan ervan uit dat de mensen in die appartementen minder stikstof uitstoten dan de zevenhonderd mensen die er dagelijks werkten toen het nog een stadhuis was."

Hoewel de impact voor Almelo meevalt, verwacht Van Rees grote problemen als er geen oplossing komt voor de stikstofcrisis. Dus die oplossing gaat er hoe dan ook komen, denkt de wethouder. "De economische belangen zijn zo groot. Er zal een oplossing komen."