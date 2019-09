Verbazing vanuit Overijsselse politiek over het verkleinen van de veestapel

“Als regerende partijen hebben we afspraken met elkaar gemaakt. Bijvoorbeeld over het aantal dieren. Hier mag niet aan getornd worden. Dit zorgt alleen maar voor onrust in de sector. De agrarische sector is de enige die de afgelopen jaren niet gegroeid is, sterker nog deze is zelfs gekrompen.”

Dat dit kwaad bloed zet bij de boeren vindt ook Annemieke Wissink, statenlid van de PvdA. “Hierdoor gaan de boeren op de achterste benen staan."



Natura 2000

SP-Kamerlid Frank Futselaar vindt ook dat de veestapel kleiner moet. "Dat vinden wij al jaren. Bijvoorbeeld in de buurt van natuurgebieden." Von Martels kan zich hier wel in vinden. "Kijk naar de locatie en hoe dicht de dieren bij een Natura-2000 gebied staan."



Misleidend

Von Martels noemt de cijfers die D66 gebruikt misleidend. "Dat 70 procent van de stikstofuitstoot afkomstig is van de landbouw en veestapel is echt overdreven. Uiteindelijk is het lastig de juiste cijfers te vinden, omdat we voorspellen door middel van modellen en dus niet meten." Volgens Von Martels moet het verkleinen van de veestapel niet een doel op zich zijn.

Wat is de oplossing dan wel?

PAS problematiek is op meerdere manieren aan te pakken, bijvoorbeeld door ook te kijken naar uitstoot door auto's en ook luchtvaart. Deze opvatting dat er gemeten moet worden in plaats van berekend moet worden wordt ook gedeeld door VVD-Statenlid Gert Brommer. "We moeten het gaan meten, zodat we precies weten waar we aan toe zijn. "



Populistisch

"We hebben in Overijssel bijna net zo veel Natura-2000 gebieden als in heel Frankrijk", zegt Brommer. "We moeten kijken naar hoe we ons landschap inrichten. Met het halveren van de veestapel los je niks op. Ik vind het een onzinnige en populistische gedachte."