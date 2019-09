Praat mee: Ik ben bereid om vijf euro te betalen voor een bezoek aan de Sallandse Heuvelrug

Een wandeling door het bos of een bezoekje aan een nationaal park, zoals de Sallandse heuvelrug, is voor veel mensen een geschikt moment om even lekker tot rust te komen. De natuur is van ons allemaal, maar toch worden er door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de nodige kosten gemaakt voor het behoud van natuurparken.

Vroeger betaalde het Rijk natuurgebieden voor onderhoud, handhaving en toezicht. Nu deze kostenpost in handen is van provincies, krijgen natuurgebieden maar 80% beheervergoeding van de provincie. Jos Schouten, boswachter van Natuurmonumenten in Salland, Reggestreek en Zwolle, ziet dit probleem ook. "Mensen beschouwen de natuur als vanzelfsprekend, wat natuurlijk een begrijpelijke opvatting is, maar de onderhoudskosten voor het prachtige landschap zijn vaak onzichtbaar. Terwijl mensen daar wel veelvuldig gebruik van maken."

Inkomsten terugvloeien in natuurbeheer

"Daarnaast is de hoeveelheid bezoekers van natuurgebieden bijna verdubbeld", schetst Schouten, die opmerkt dat deze natuurgebieden ook een inkomstenbron zijn voor instanties en bedrijven. "Er wordt door gemeenten toeristenbelasting geheven en ook bijvoorbeeld nabij gelegen horeca profiteert van de natuur. Wat kunnen we doen om bepaalde opbrengsten terug te laten vloeien in natuurbeheer?"

Wat vind jij? Zou je best een entreeprijs van bijvoorbeeld vijf euro willen betalen voor een bezoek aan de Sallandse heuvelrug? Of vind je dat de burger niet hoeft op te draaien voor de onderhoudskosten?