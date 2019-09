PEC-voorzitter Visser proeft draagvlak voor Stegeman: "Maar het wordt nog een pittige weg"

Voorzitter Adriaan Visser van PEC Zwolle heeft vandaag met spelers en medewerkers van PEC Zwolle gesproken over de dronkenmansrit van hoofdtrainer John Stegeman. De preses besloot om de coach niet te ontslaan en voelt zich intern gesteund in zijn beslissing.

"We maken allemaal wel eens fouten en doen allemaal wel eens domme dingen", stelt Visser. "Het gaat erom dat je dat uiteindelijk voor je zelf kunt accepteren en daar een weg in kunt vinden. En het gaat er ook om of je omgeving accepteert dat je die fout hebt gemaakt."

Gevoel dat het goed gaat komen

En die omgeving bij PEC lijkt bereid om Stegeman te vergeven, constateerde Visser vandaag. "Als ik de reacties zie van de bepalende spelers als Bram van Polen en Pelle Clement, dan geeft dat wel het gevoel dat het goed gaat komen. Maar dat wordt geen eenvoudige weg, dat wordt nog een pittige weg de komende weken."

Zorgvuldig

Stegeman kreeg van de club een boete, moet maatschappelijk werk doen en alle schade vergoeden. Een ontslag bij PEC Zwolle is niet aan de orde geweest voor Visser. "Ik stuur al ruim veertig jaar bedrijven aan en in die periode heb ik geleerd dat je eerst heel zorgvuldig tot tien moet tellen. In eerste instantie schieten er allerlei dingen door je hoofd heen, maar er waren ook heel veel argumenten om het te doen zoals we het nu gedaan hebben. We staan pal achter John en dat blijven we ook doen."