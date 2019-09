Verdachte van schietpartij op bruiloft bedreigde gevangenisbewaarder

De hoofdverdachte van een schietpartij op een bruiloft in Beckum in februari dit jaar heeft volgens justitie onlangs een gevangenisbewaarder met de dood bedreigd. "Over vier, vijf jaar kom ik een keer vrij… ik pak je dan wel", zou hij gezegd hebben.

Dat werd vandaag duidelijk tijdens een pro forma-zitting tegen de 22-jarige man uit Almelo.

Meerdere gewonden

De man werd afgelopen maart opgepakt. Tot dat moment was hij voortvluchtig. Zijn naam en foto waren door de politie verspreid. Bij de schietpartij raakten drie bruiloftsgasten gewond, onder wie een 70-jarige vrouw. Zij werd in haar buik geraakt. De andere twee kregen kogels in hun been en rug.

Nekklem

Volgens de raadsman van de Almeloër werd zijn cliënt op de bruiloft belaagd door verschillende feestgangers. Zo zou hij een nekklem hebben gehad van één van de latere slachtoffers. "Hij heeft geschoten uit noodweer", zei de advocaat tijdens de vorige zitting. "Hij liep risico om zelf ook gewond te raken."

Geplande actie

Volgens het OM was er geen sprake van een noodweersituatie, maar eerder van een vooropgezet plan. "De auto van verdachte stond met draaiende motor voor de deur te wachten. Daarnaast zegt de verdachte dat hij tijdens de ruzie maar één hand vrij had, maar hoe heeft hij dan het wapen doorgeladen? Of had hij het pistool op voorhand doorgeladen, want dat zou echt getuigen van een plan. Daarnaast liepen er verschillende kinderen en andere gasten rond. Die heeft hij allemaal in gevaar gebracht."

Andere schietpartij

Tijdens de vorige zitting werd bekend dat G. ook betrokken was bij een andere schietpartij in zijn woonplaats. Hij zou vorig jaar juni in zijn woonplaats een man hebben beschoten.

Het slachtoffer was een toenmalige inwoner van Delden, die nu in Hengelo woont. Hij werd aan de Bornerbroeksestraat in zijn buik en rug geschoten, maar overleefde de aanslag wel. De politie wist destijds geen verdachten op te pakken. Het slachtoffer heeft de Almeloër aangewezen als dader. Ook hebben informanten verklaard dat hij de schutter zou zijn geweest. Ook is hij op camerabeelden te zien.

Pieter Baancentrum

De verdachte blijft de komende tijd in het Pieter Baancentrum zitten en wordt daar geobserveerd. De volgende pro forma-zitting is 5 december.