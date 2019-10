Hoe de sfeer in een gezellige woongroep in Steenwijk compleet omsloeg

Midden in de rustige wijk Clingenborgh in Steenwijk staat de woonvorm van zorgorganisatie Frion. Zo'n 12 cliënten met een verstandelijke beperking wonen hier bij elkaar, 24 uur per dag is er begeleiding aanwezig.

'Een heel fijn huis'

Het gros van de bewoners kent elkaar al jaren: ze zaten op dezelfde school voor speciaal onderwijs en gaan naar dezelfde dagbesteding. Eén van de bewoners is Rico (30). Hij heeft het syndroom van Down en woont al een jaar of zes in Haagswold.

Moeder Wilma Mansveld was blij met het huis. "Het was altijd gezellig en de begeleiding was prima. Er werd natuurlijk weleens gekibbeld, maar het was echt een fijne woning. En nu is alles kapot." Moeder Wilma doelt daarmee op de komst van M.

Als de verstandelijk beperkte vrouw begin dit jaar in het huis komt wonen, is er nog niets aan de hand. Het is een lief en rustig meisje dat goed in de groep past, volgens één van de ouders.

Maar na een paar maanden verandert dat. En dan verandert ook Rico's gedrag, merkt moeder Wilma. "Rico is altijd vrolijk, maar ineens werd hij bokkig en chagrijnig. Ook zag hij er doodmoe uit. Ik kon er niet de vinger op leggen wat er met hem was."

Alarmbellen

Als Rico in augustus op vakantie is, ontdekt Wilma de oorzaak van zijn vreemde gedrag. "Hij belde mij en vertelde dat hij blij was om een tijdje van de herrie van M. af te zijn. Toen gingen plotseling alle alarmbellen bij mij af, het probleem lag dus bij die persoon in de woning."

Via andere ouders hoort Wilma dat M. blijkt te kampen met psychische problemen. Soms is ze volgens hen psychotisch. "Ik heb er een keer bij gestaan", zegt één van hen. "Zij gilde letterlijk: 'De stem in mijn hoofd zegt dat ik moet gaan vermoorden.' Heel bedreigend."

Volgens ouders gooit M. tijdens een aanval met spullen, valt begeleiders aan en schreeuwt alles bij elkaar, ook midden in de nacht.

Zorgen bij ouders

Moeder Wilma besluit dat haar zoon Rico na zijn vakantie niet teruggaat naar Haagswold, maar thuis bij zijn moeder blijft. Met een groepje andere ouders trekt Wilma aan de bel bij Frion.

Mijn zoon gaat niet terug naar Haagswold. Nooit meer moeder Wilma

Ook zij maken zich grote zorgen om het welzijn van hun kinderen, maar gaan niet gelijk zover om ze thuis te houden. Niet iedereen heeft daar ook de mogelijkheid toe.

Extra personeel

Er volgen gesprekken met de orthopedagoog, de locatiecoördinator en de directie van zorginstelling Frion. Zij geven aan er alles aan te doen om de veiligheid te waarborgen en de bewoners te ondersteunen.

Zo zet de zorginstelling extra personeel op de groep om M. in de gaten te houden en te helpen, en ook om de andere bewoners te ondersteunen. In verband met de privacy van de cliënt kan Frion niet verder op de ziekte of het gedrag ingaan. Maar er is geen sprake van dat M. gaat verhuizen, zij blijft op Haagswold.

Vertrouwen weg

De andere ouders hebben hun twijfels over deze aanpak, maar willen het nog even aanzien. Wilma heeft geen vertrouwen in de maatregelen die Frion neemt en hakt de knoop door: Rico gaat nooit meer terug naar Haagswold.

Rico met moeder Wilma (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)