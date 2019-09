Overwegheld Gerben krijgt bloemetje van ProRail: "Duizenden berichtjes gehad"

Door: Emiel Houben & Teun van der Velden

Bij de reddingsactie werden zowel de handbiker als de taxichauffeur bijna geraakt door een aanstormende trein. Ze kwamen er allebei zonder kleerscheuren vanaf. Gerben heeft nog geprobeerd contact te zoeken met de Tsjech, maar die kan zijn reddende engel nog niet onder ogen komen, zo heeft hij te horen gekregen.

ProRail overhandigde vanmiddag een grote bos bloemen aan Gerben voor zijn heldhaftige actie. Hij is het hele weekend al overspoeld met berichten van mensen die trots op hem zijn. "Gerben verdient een dikke pluim voor zijn reddingsactie", zegt Dorothe Wennekendonk, regiodirecteur ProRail.

Een bloemetje van de burgemeester van Ommen (Foto: RTV Oost / Emiel Houben)

Van Dam reed vrijdag met zijn taxi over de Beerzerweg toen hij de man op het spoor zag liggen. "Hij was met zijn handbike vast komen te zitten in de rails. Ik zag dat hij uit zijn rolstoel was gevallen", vertelt Van Dam.

De lampen van de spoorwegovergang knipperden al en de slagbomen waren naar beneden. De taxichauffeur bedacht zich geen moment. Hij rende naar de man toe. "Ik heb hem van het spoor getrokken, één seconde later was de trein er. We zijn op een haar na geraakt. Ik was nog even bang dat ik zijn been had gebroken doordat ik zo hard trok."

De handbiker en Gerben van Dam kwamen met de schrik vrij. De handbike van de Tsjech, die op een camping in de buurt verbleef, raakte wel zwaar beschadigd.

Ik heb duizenden berichtjes gehad Gerben