Jeroen Manschot fluit duel tussen PEC Zwolle en RKC Waalwijk

Ook de andere twee Overijsselse clubs komen op zondag in actie. Heracles Almelo-Willem II staat vanaf 14.30 uur onder leiding van Joey Kooij en Dennis Higler fluit om 16.45 uur voor het begin van Fortuna Sittard-FC Twente. Dit is het volledige programma in de eredivisie.

Een stapje lager speelt Go Ahead Eagles op zaterdagavond. Om 19.45 uur begint het duel bij TOP Oss en daarbij is Clay Ruperti de leidsman. Bekijk hier het volledige programma in de Keuken Kampioen Divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft zaterdag de leiding over FC Utrecht-FC Emmen, zijn terugkeer in de eredivisie na een blessure. Zaterdag floot hij al in de Keuken Kampioen Divisie. Bas Nijhuis uit Enschede is vrij.