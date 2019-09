Raadslid doet nog geen aangifte van vernielde invalidebus: "Eerst duidelijkheid over motief"

Het Enschedese raadslid Enes Sariakçe doet pas aangifte als duidelijk is waarom de rolstoelbus van zijn gehandicapte broer is vernield. De bus werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeblazen met zwaar vuurwerk.

Het DENK-lid vraagt zich af waarom de bus is vernield. Op 1 september twitterde hij nog over vuurwerkoverlast in Enschede. "Het zou kunnen dat er een verband is. Dat is nu nog niet te bewijzen", zegt Sariakçe.

Hij heeft de situatie inmiddels uitgelegd aan de burgemeester en ziet dat er veel aandacht voor is in de media. Mede daardoor wordt de zaak groot opgepakt door de politie, denkt Sariakçe. "Er zijn video-beelden opgevraagd en er is buurtonderzoek gedaan. Ik hoop gewoon dat de daders snel gepakt worden", zegt hij.

De bus was dusdanig beschadigd dat de politie er geen tastbaar bewijs op heeft gevonden. De broer van Sariakçe heeft inmiddels een leenbus gekregen van de gemeente.