Zwolse beveiliger No Surrender moet jaren de gevangenis in

No Surrender-beveiliger Ayhan B. uit Zwolle is veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. Tegen hem was vijf jaar cel geëist. Volgens de rechtbank heeft hij zich schuldig gemaakt aan de afpersing en mishandeling van meerdere ex-leden en een huisdealer van de motorclub. De rechter verbiedt het de Zwollenaar om nog contact te hebben met (ex)-leden van No Surrender en zijn slachtoffers. Ook moet hij zich laten behandelen en begeleiden.

Het onderzoek naar misstanden binnen de motorclub kwam op gang na zogenoemde TCI-informatie, oftewel, informatie van informanten. Door de clubleiding zouden wapens zijn aangeschaft, was het bericht. Ook zou er mogelijk een confrontatie komen met MC Satudarah. Door de politie is vervolgens opname-apparatuur geplaatst in onder meer de 'member-room' van No Surrender en in de auto van Ayhan. Ook zijn telefoongesprekken afgeluisterd.

Hardhandig

Uit dit onderzoeksmateriaal blijkt dat er geregeld sprake was van 'bad-standings'. Leden worden daarbij hardhandig uit de club gezet. Ook moet er dan vaak een boete van 5.000 euro worden betaald en wordt familie bedreigd. In een enkel geval moest de motor of auto worden ingeleverd door verwijderde leden.

Huisdealer

Ayhan B. is volgens de rechtbank betrokken bij een aantal van dat soort 'bad standings'. Hij zou met geweld of onder dreiging boetes hebben geïnd of geëist van verwijderde leden. In één geval ging het niet om een lid van de club, maar om de 'huisdealer' van No Surrender. Die zou aan minderjarigen cocaïne hebben verkocht en drugs van slechte kwaliteit leveren.

Bewijs tegen Ayhan B. werd door de rechtbank gevonden in afgeluisterde telefoongesprekken en verklaringen van slachtoffers en getuigen.

Schuiladres

Verschillende slachtoffers leven sinds de intimiderende benadering door Ayhan B. en frontman Kuipers in angst. Sommigen zijn ondergedoken uit angst voor represailles.

Ayhan B. zelf ontkent geweld te hebben gebruikt en soms niet eens geweten te hebben dat de slachtoffers uit de club gezet waren via een 'bad-standing'. In een geval dacht hij dat hij 'slechts' een achterstallige contributie moest innen, zegt hij.

Coke-verslaving

Ayhan B. werd jaren geleden door oud-No Surrender-voorman Kuipers de wereld van motorclubs binnengeleid. Op dat moment zat Ayhan in de goot door een coke-verslaving. In eerste instantie waren ze lid van Satudarah, maar ze maakten de overstap naar No Surrender. "Ik was daar eerst lijfwacht van Kuipers", zegt Ayhan. "Later werd ik 'nomad', verantwoordelijk voor de orde en veiligheid binnen de club."