Kritische consument blij met jubilerende biologisch-dynamische boerderij De Oosterwaarde

Tussen de IJssel en het landgoed Nieuw Rande heeft De Oosterwaarde al een kwart eeuw een niet meer weg te denken plek gevonden. De eeuwenoude esgrond wordt met zorg behandeld en geeft mooie groenten en fruit terug. De gifspuit is er taboe. Verpakkingen zijn er duurzaam.

Directe band

"Je weet dat dit bedrijf en de groenten die je krijgt aan alle kanten deugen", zegt deelnemer Cathy Verschoor. Ze is één van de leden van De Oosterwaarde. Allemaal mensen die investeren in de filosofie en de praktijk van het bedrijf. Verschoor: "Als deelnemer spreek je met de boer vooraf een prijs af. We hebben ook een directe band met degene die de groente teelt. En we zijn ook allemaal actief op het bedrijf."

Het zorgt voor een grote saamhorigheid en eensgezindheid op De Oosterwaarde. En in een tijd waarin stikstofuitstoot en inkrimpen van de veestapel het landbouwnieuws beheersen, wint de biologisch-dynamische gedachte terrein. "Je merkt gewoon dat de biologisch-dynamische boer het gelijk aan zijn kant krijgt. Dit is de toekomst", zegt Cathy Verschoor. "Het is heel fijn om daar als kritische consument deel van uit te maken."

Afhaaladressen

Door het jaar heen worden er seizoensgebonden zo'n vijftig groenten op De Oosterwaarde geteeld. Er is ook een grote fruittuin. De leden delen wekelijks mee in de oogst. De groentepakketten kunnen bij afhaaladressen worden opgehaald.

Grondlegger Tineke Bakker: "25 jaar geleden waren er natuurlijk heel weinig ecologische bedrijven. Dat is nu wel anders. Maar ik merk toch weinig verschil in de manier waarop er tegen je aan wordt gekeken. Van een kleine groep krijgen we veel waardering. Bij een grote groep is het nog steeds een struggle. Het blijft een beetje pionieren."