In vol ornaat naar het Nederland Kampioenschap Authentiek Gerij in Diepenheim

Rondom het landgoed rijden zo'n zestig aangespannen koetsen. Het is alsof je terug gaat in de tijd. Alle deelnemers presenteren hun rijtuig met bijbehorende kleding in de originele stijl. "Het is echt een show", vertelt Jan. "Je doet dit niet alleen maar voor jezelf. Het is juist leuk dat je de aanspanning die zo authentiek mogelijk is presenteert aan andere mensen."

Daar is het echtpaar Maathuis dan ook erg druk mee. Thuis in Weerselo hebben zij ruim twintig koetsen staan die allemaal opgeknapt en onderhouden worden. "Een grote gezamenlijke hobby", lacht Ria. "We speuren internet af naar oude foto's van de koetsen om te kijken hoe die er vroeger uitzagen. Alles moet namelijk authentiek zijn. De kleding, het tuig, de accessoires, zoals de paraplu's en tassen, noem maar op. Die krijg ik van kennissen of haal ik uit de kringloop."

Jury

De tijd en energie die Jan en Ria in hun hobby stoppen, bleef niet onopgemerkt. In 2005 werd het echtpaar Nederlands kampioen. Tegenwoordig bekijken ze de sport van de andere kant. "We zijn allebei juryleden. Daarom mogen we vandaag niet meer meestrijden om de titel, maar we rijden wel mee met de optocht."

Voor de organiserende vereniging de Koets'n Keerls is het een extra feestelijke dag. De Twentse Rijtuig- en Arresleevereniging bestaat namelijk vijftig jaar. Een feestelijk programma staat de deelnemers vandaag dan ook te wachten. Met tussendoor natuurlijk de jurering, want je wordt niet zomaar Nederlands kampioen. "De jury let op elk detail", zegt Jan. "Ze kijken onder andere of alles goed schoon is en of de kleding wel past in het geheel."

Live op TV Oost

Om 15.30 uur vindt het afsluitende defilé voor kasteel Warmelo plaats en dan wordt de nieuwe Nederlands kampioen bekend gemaakt. Bekijk dat live op TV Oost.