Veel kunst, paarden en crossen in de blubber!

Kunstroute Reestdal

Vrijdag is er tussen 11.00 en 17.00 uur een kunstroute (wandelend of fietsend) door de dorpen De Wijk en IJhorst in het prachtige Reestdal. Ook vandaag wordt de 8 km lange kunstroute ‘Grensloos Kunst Verkennen’ gehouden met lokale, regionale en nationale kunstenaars. Daarnaast krijgen één of twee jonge kunstenaars een opdracht... Meer info? klik op de link!

Kunstroute Brabant (Foto: Pixabay/Jan Smolders)





Paarden en Ponymarkt Denekamp

Zaterdag wordt op het Nicolaasplein in Denekamp de 41ste editie van de Paarden & Ponymarkt gehouden. Het begon ooit als onderdeel van de Denekamp 700 jaar manifestaties in 1977. De jaarlijkse markt heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een regionale paardenmarkt van betekenis. Zo'n 200 paarden en/of pony's worden jaarlijks aangevoerd en niet alleen vanuit Twente maar ook van ver daarbuiten. Het marktterrein is vanaf 8.00 uur 's morgens al geopend.

Paarden en Pony's (Foto: Pixabay/JacLou)





Autoblubbering Rheeze

Zaterdag wordt het ook genieten van een dag lekker crossen in de blubber in Rheeze, georganiseerd door Stichting Autoblubbering Rheeze. Grote vraag is: Wie komt met zijn of haar auto het verst in de grote modderbak? Er zijn wedstrijden in vier verschillende klassen. Eerste start is om 10.00 uur.

Modderrace (Foto: Pixabay/TheOtherKev)





Open monumentendag

Komend weekend is het weer Open Monumentendag! Het thema dit jaar is ‘Plekken van plezier’. Naar welke monumentale plekken gingen en gaan mensen voor hun plezier? Of dat nu het theater, de dierentuin, het museum, een park, een sportclub of een café is, het barst in ons land van de monumenten van ontspanning, vermaak en vrije tijd en waar kun je die nu beter bekijken dan in monumentenstad Deventer!

Museum Geert Groote Huis (Foto: Openmonumentendag.nl)





Rondvaart Nationaal Park Weerribben-Wieden

Vaar zondag 15 september mee in de overdekte rondvaartboot door Nationaal Park Weerribben-Wieden. De boot is een zogenaamde platbodem, waardoor de schipper hem zelfs in de kleine slootjes kan manoeuvreren. Extra kans om van de natuur te genieten dus! Tijdens deze moerasvaartocht vertelt de schipper je over de natuur en cultuur van dit waterrijke gebied. Bij mooi weer kan de boot deels open.

Tijd: 13.30 - 14.45 uur

Weerribben - Wieden (Foto: RTV Oost/ SD Terpstra)