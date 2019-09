Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: een gevallen Twentespits en veel goals bij Heracles-Willem II

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

Heracles - Willem II

In 1962 eindigde de eerste ontmoeting tussen Heracles en Willem II in 3-3. Ruim een halve eeuw later was het wederom een doelpuntrijk spektakel; vorig seizoen werd het 3-4 in Almelo.

57 jaar geleden leidde Heracles bij rust al met 3-2 en vlak voor rust werd ook nog eens een Willem II'er weggestuurd. Toch slaagden de Tilburgers er in om met een punt uit Almelo te vertrekken. Heracles was nog dicht bij de overwinning maar een schitterende omhaal van Joop Schuman spatte op de paal uiteen.

In april van dit jaar zat het venijn in de staart. Willem II leek op weg naar een comfortabele zege en leidde diep in de tweede helft met 0-3. Maar na goals van Brandley Kuwas en Joey Konings was de spanning ineens terug. Vervolgens counterde Willem II naar 2-4 en kwam de derde Heracles-treffer van Adrián Dalmau te laat.

aftrap zondag 14.30 uur

Aleksander Isak was vorig seizoen de plaaggeest voor Heracles met twee goals en twee assists (Foto: Pro Shots)

Fortuna Sittard - FC Twente

Zeventien jaar geleden beleefden zowel Fortuna als Twente een seizoen om gauw te vergeten. Fortuna degradeerde in 2002 en Twente eindigde op een bloedeloze twaalfde plaats. De laatste competitie-ontmoeting tussen beide ploegen in Sittard eindigde in een 2-0 zege voor de Limburgers, die in het hele seizoen slechts drie keer wonnen.

In de 82ste minuut viel bij FC Twente Ruud ter Heide in. In zijn vierde en laatste optreden bij Twente kreeg de aanvaller nog een grote kans om te scoren. Hij vervolgde zijn carrière in Duitsland en enkele eerstedivisieclubs, maar daar heeft niemand het meer over na de gebeurtenissen in Reutum op 5 augustus 2017. Ter Heide raakte betrokken bij een steekpartij met dodelijke afloop en is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar.

aftrap zondag 16.45 uur

PEC Zwolle - RKC

PEC wil een rumoerig weekje na de gebeurtenissen met trainer John Stegeman afsluiten tegen RKC met de tweede driepunter op rij. RKC staat onderaan, maar de geschiedenis leert dat PEC het in eigen huis heel vaak lastig heeft tegen de Waalwijkers.

De laatste Zwolse overwinning dateert van 2003! Dat was toen een cruciale driepunter. PEC verliet daardoor de laatste plaats en zou zich uiteindelijk via de nacompetitie veilig spelen. Zestien jaar geleden tekenden Marino Promes en Jhonny van Beukering voor de Zwolse treffers in het duel dat in 2-1 eindigde.

Met Clint Leemans en Stanley Elbers heeft RKC twee spelers in de gelederen die vorig seizoen nog bij PEC speelden. Saillant detail: Leemans viert zondag zijn 24ste verjaardag.

aftrap zondag 12.15 uur

TOP Oss - Go Ahead Eagles

Vorig jaar verloor Go Ahead met 1-0 in Oss. Vlak voor rust moest Go Ahead met tien man verder na een rode kaart voor Thomas Verheijdt wegens natrappen. De Deventer-ploeg bewaart betere herinneringen aan het duel in Brabant van twee seizoenen geleden, toen werd het maar liefst 1-6.

Er spelen nogal wat spelers met een Go Ahead-verleden bij TOP; Sjoerd Overgoor, Cas Peters, Dennis Hettinga, Lion Kaak, Pieter Langedijk en Giovanni Büttner bijvoorbeeld.

aftrap zaterdag 19.45 uur

Thomas Verheijdt kon vorig seizoen vlak voor rust inrukken met de rode kaart bij Top Oss (Foto: Pro Shots)