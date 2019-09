Onrust Wesselerbrink om RIBW-opvang cliënten psychische problemen blijft groot

Voor de zomer ontstond in de wijk onrust over de plannen om 40 cliënten te plaatsen in de Broekheurnerborch. Omwonenden zijn bang voor overlast, bovenop de overlast die zij al ervaren van bijvoorbeeld verslavingsinstelling Tactus en daklozenopvang Leger des Heils. "Enschede-Zuid is vol", is een veel gehoorde leus. En ook: "Onze kinderen kunnen niet meer veilig buiten spelen." De emoties lopen hoog op.

Gevoelens

Dat er rekening gehouden wordt met de gevoelens van de bewoners wil Kampman benadrukken. "In overleg met het RIBW hebben we de afgelopen tijd dan ook afgesproken dat er géén cliënten komen met een forensische achtergrond - in aanraking gekomen met justitie- red. Die proberen we op andere plekken in de stad op te vangen." Over die toezegging waren omwonenden te spreken. Volgens Kampman is de toezegging noodzakelijk om het project te laten slagen.

Protest van de bewoners tegen de komst van de clienten (Foto: RTV Oost)

Wel zijn de zorgen voor de veiligheid in de buurt groot. In vragen aan het RIBW werd gevraagd om hekken, camerabewaking en sloten. Het RIBW, in de persoon van regiomanager Sander Meijer, gaf aan dat áls de vergunning rond is er vooraf de nodige veiligheidsmaatregelen genomen worden, ook in het belang van cliënten. "Maar we gaan géén vesting bouwen", benadrukt Meijer. Omvang Tijdens de avond ontstond ook onduidelijkheid over de omvang van het begeleid wonen project, omdat in de publicatie van de vergunningsaanvraag leek dat er voor meer dan honderd appartementen vergunning aangevraagd werd. Het bleek te gaan om een fout, omdat de nummering van de appartementen door elkaar loopt. SP-raadslid Anneloes Futselaar waarschuwde: "Er is opnieuw onrust. Zorg er nou voor dat omwonenden goed geïnformeerd worden." Wethouder Kampman beloofde beterschap, door de aanvraag opnieuw te publiceren in het huis-aan-huisblad. De komende weken wordt de juridische procedure gevoerd over de vergunningsaanvraag, waarna het college een besluit neemt. Omwonenden hebben aangegeven hoe dan ook juridisch in verweer te komen, als de vergunning verleend wordt. Thom Vosskuhler, woordvoerder van omwonenden heeft er alle vertrouwen in dat de komst kan worden tegengehouden. "We maken een goede kans."