Laatste strohalm gehandicapten: HGOV stopt als ze geen medehuurders vinden voor 'hun' jachthuis

Ten einde raad zijn de leden van de (HGOV) Hengelose Gehandicapten Ontspanningsvereniging: "Als we geen medehuurders vinden kunnen we de huur niet betalen, moeten we uit het jachthuisje en stopt de vereniging."

Een sprankje hoop had voorzitter Lidy Schoolkate van de HGOV nog na de laatste brief van de gemeente. Daarin stond dat de Hengelose gehandicapten toch huur moeten gaan betalen voor het jachthuisje dat ze al bijna veertig jaar in bruikleen hebben. "Er is wel eens bedrag van vijfduizend euro genoemd maar het stond nog niet zwart op wit. Heel misschien zou het bedrag per jaar lager uitvallen."

Spaarpotje

Maar dat bleek niet zo te zijn en sinds vorige week donderdag, toen ambtenaren een bezoek brachten aan het jachthuisje en in gesprek gingen met de HGOV, is alle hoop vervlogen. "De gemeente geeft geen krimp en wil gewoon dat we huur betalen. Vijfduizend euro per jaar kunnen we niet opbrengen, onze vereniging heeft maar zo'n dertig tot veertig leden." Om toch niet ineens 'op straat te staan' spreekt de vereniging het 'spaarpotje' voor activiteiten en vakanties aan.

Strohalm

De laatste strohalm voor de vereniging die bijna veertig jaar geleden is opgericht is het vinden van medehuurders. "Als vereniging maken we op woensdagavond gebruik van het gebouwtje aan het Bartelinkslaantje. Mogelijk zijn er clubs of verenigingen die ook een ruimte zoeken en de kosten met ons willen delen. De locatie is uniek en het gebouwtje is in perfecte staat."

Ziel

Schoolkate hoopt dat er verenigingen zijn en contact opnemen met de HGOV. Als dat niet lukt trekt de HGOV de stekker eruit. "De gemeente heeft aangeboden om de clubavonden vanaf oktober te houden in een wijkcentrum, maar dat willen we niet. Het jachthuisje is al vanaf het begin het onderkomen van de HGOV, we hebben het opgeknapt, onderhouden en uitgebouwd, het is dan ook de 'ziel' van de vereniging."