Koloniën in Overijssel profiteren mee als Werelderfgoedstatus wordt toegekend aan Koloniën van Weldadigheid

Het is even slikken voor cultuurwethouder Trijn Jongman van Steenwijkerland dat Willemsoord geen Werelderfgoedstatus krijgt. Maar vier van de zeven Koloniën komen wél in aanmerking voor die eretitel: "Teleurstellend dat Willemsoord er niet bij zit, maar veel belangrijker is dat de Koloniën van Weldadigheid nu wel Werelderfgoedstatus krijgen".

Lobby succesvol

Vorig jaar werd de aanvraag nog afgewezen door de Unesco. De Koloniën werden niet "werelderfgoedwaardig" geacht. Na een uitgebreide lobby van alle Koloniën samen liggen de kaarten nu heel anders bij de internationale commissie die de kandidaten voordraagt, ICOMOS. De Koloniën maken nu wel een grote kans.

De Unesco neemt de voordracht van ICOMOS vrijwel altijd over. De Koloniën worden waarschijnlijk Werelderfgoed, en Ommerschans en Willemsoord horen daar nog steeds bij, al ontbreekt dan daar het officiële stempel.

Beter dan helemaal niks

Er is wel flink over gediscussieerd, zegt Jongman: "We hebben met elkaar gezegd, als we vast blijven houden aan alle zeven Koloniën dan is de kans groot dat we straks helemaal geen status krijgen. We blijven samen de Koloniën van Weldadigheid en blijven intensief samenwerken. Als die status er komt liften Willemsoord en Ommerschans daar volop in mee."

De Koloniën in Drenthe en Overijssel werken nauw samen om de herinnering aan het markante Kolonieverleden levend te houden. Café de Steen in Willemsoord is het kloppend hart van de Koloniegeschiedenis in het dorp. Van fietsroutes tot virtual realityprojecten, op allerlei manieren kunnen bezoekers het Kolonieverleden ervaren.

Het verhaal blijft

Arjan Stroeve van de Steen vindt het jammer dat Willemsoord straks geen Werelderfgoed wordt: "Het verhaal, de geschiedenis van de mensen in de Koloniën staat bij ons voorop, en niet alleen de gebouwen. De Unesco vindt wel dat alles nog zo origineel mogelijk moet zijn. En dan geef ik ze wel gelijk dat Frederiksoord en Veenhuizen wél in aanmerking komen. En wij en Ommerschans niet."

Het grote complex in Ommerschans is er niet meer (Foto: Archief Ommerschans)