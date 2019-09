Is de reputatie van PEC-trainer Stegeman te redden na het 'drankincident'?

Het is donderdagnacht als John Stegeman met veel te veel alcohol op een ongeval veroorzaakt. Als het nieuws vlak daarna de clubleiding bereikt, weet voorzitter Adriaan Visser dat het een kwestie van tijd is voordat het uitkomt. "Onder het tapijt schuiven kon tien jaar geleden nog. Maar nu, met sociale media, kom je er niet mee weg. We moeten dit uitleggen", aldus Visser.

Te laat

"Onder het tapijt schuiven moet je inderdaad niet overwegen", bevestigt Moor. "Maar ik heb niet het idee dat ze dit zelf hebben gebracht. Volgens mij was de krant eerder dan PEC, dan ben je eigenlijk te laat."

De auto van PEC-trainer Stegeman na het ongeval (Foto: News United / Rens Hulman)

Dan, de hamvraag; wat moet de club doen met Stegeman? Volgens Moor zijn er drie opties: Stegeman neemt zelf ontslag, Stegeman wordt ontslagen, of Stegeman blijft aan als trainer. PEC ging voor de derde optie. En dat heeft vergaande gevolgen voor de club en voor de trainer, weet Moor.

"Als je voor optie drie gaat, moet je de draak in de bek kijken", legt hij uit. "Je moet de communicatie strak organiseren en het gesprek juist aangaan."

Stegeman was er niet

En daar lieten Stegeman én PEC steken vallen, zag de reputatiedeskundige. "Ze hadden direct een bericht met video moeten plaatsen, met daarin een uitleg en excuus." Het bericht kwam er weliswaar, maar daarin zagen we Stegeman niet. "En dat is gek", zegt Moor.

Toen Stegeman uiteindelijk 'in beeld' kwam, ging het opnieuw mis, oordeelt de reputatiedeskundige. "Zijn eerste reactie was in lijdende vorm, zo van 'mij is iets overkomen', terwijl hij zélf met drank op achter het stuur stapt."

Er hoeft maar 'dit' te gebeuren en hij hangt weer. Als hij bijvoorbeeld op het terras zit met een biertje, en PEC-fans lopen langs... Derk Moor

Daardoor is de keus om Stegeman aan te houden slecht begrepen, merkt Moor. "Je ziet de gevolgen op sociale media, waar veel hoon en spot is over Stegeman en de maatschappelijke functie van PEC."

Eerste biertje op terras

Maar ook als de eerste 'mediastorm' gaat liggen, is de club nog niet klaar. En Stegeman ook niet, voorspelt Moor. "Er hoeft maar 'dit' te gebeuren en hij hangt weer. Als hij bijvoorbeeld op het terras zit met een biertje, en PEC-fans lopen langs..."

Er liggen daarmee nog genoeg uitdagingen voor PEC en Stegeman in het verschiet, ziet Moor. "Ook het besluit om Stegeman aan te houden is een besluit met lef. Je moet dit dragen met elkaar. Het is mensen gelukt, dus waarom zou het hem niet lukken?"

Ging dan alles mis? Nee, oordeelt Moor. Het excuus van Stegeman aan de sponsoren was een goed voorbeeld van hoe het wél moet, vindt hij. "Dat was een emotioneel en indrukwekkend verhaal."

Kijk de verklaring van Stegeman tijdens de sponsoravond: