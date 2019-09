Komt er opnieuw een horecagelegenheid in het voormalig gemeentehuis van Zwartsluis?

Het zou gaan om de Gelderse ondernemer John den Besten. Hij laat weten dat in het oude gemeentehuis een afhaalcentrum voor sushi en spareribs komt met een Chinese uitbater. Den Besten ontkent overigens het pand te hebben gekocht.

Het voormalige raadhuis is gelegen aan de Kerkstraat en dateert uit 1894. Het pand met een bordes aan de Handelskade diende tot 2000 als gemeentehuis van Zwartsluis. Toen de Sluzigers in 2001 een gemeente moesten vormen met Hasselt en Genemuiden werd het pand overbodig.

Voorgangers gingen ten onder

Menig horeca-ondernemer heeft in het verleden een poging gedaan om hier zijn boterham te verdienen. In 2007 was 'De Vierjaargetijden' het eerste etablissement dat de uitdaging aanging. Langer dan drie jaar heeft dat niet standgehouden want in 2010 kreeg het pand een nieuwe huurder die eveneens een restaurant begon. 'Het Oude Gemeentehuis' hield het hoofd ook niet boven water en moest in 2013 de huur opzeggen.

Daarna was het de beurt aan 'grandcafé De Burgemeester' om de deuren te openen. De zaak werd in 2016 te koop gezet, maar bleef wel open. Een geschikte koper werd niet gevonden. Huurbaas René Lavrijsen, die het pand al die jaren in handen had, besloot in 2018 de bedrijfsnaam en inventaris over te nemen met de gedachte het eethuis voort te zetten. De plannen van Randstedeling waren er wel, maar de uitvoering bleef uit. Hij besloot het pand opnieuw te huur aan te bieden.



Verloedering van het pand

In de hele horecaperiode is er weinig tot niets aan het pand gedaan. Lavrijsen had maling aan zijn huurders en liet het pand in Zwartsluis verloederen. Tegenwoordig kun je letterlijk je vuist door het kozijn steken, zo verrot is het hout.

De huurbaas stond landelijk bekend om slecht onderhouden vastgoed. Hij verscheen in 2002 in het RTL programma 'De Woonbrigade' waarin het consumentenprogramma de strijd aanging met lakse huurbazen.

Het oude gemeentehuis tegenover de Hervormde kerk is een gemeentelijk monument. Die titel is volgens de gemeente geen reden om het pand te onderhouden: “Het feit dat een pand als monument wordt beschermd, brengt niet de verplichting tot onderhoud mee. Wel kan aan de toekenning van een subsidie de voorwaarde worden verbonden dat een pand in goede staat van onderhoud wordt gehouden.”



Overlijden reden tot veiling

Reden voor de veiling was het overlijden van eigenaar René Lavrijsen. Zijn nabestaanden schakelden het taxatiebedrijf Dirk Zwager uit Arnhem in, die het pand op 17 september wil veilen. Op de website van de taxateur staat nog geen annulering van de verkoopdag, maar bronnen melden dat het pand is verkocht via een onderhands bod. Dirk Zwager is niet bereikbaar om dit te bevestigen.

De veronderstelling dat het pand is verkocht werd afgelopen zaterdag versterkt. Bouwvakkers waren de hele dag op de begane grond van het gebouw aan het werk.



'Chinezen beginnen afhaalzaak'

Bronnen melden dat horeca-ondernemer John den Besten het pand heeft overgenomen. De ondernemer moest eerder vier jaar brommen vanwege een oplichtingszaak waarbij 12 miljoen euro verdween. Den Besten wil niet bevestigen dat hij de nieuwe eigenaar is. Bij navraag laat hij weten: "Het pand is opgekocht door iemand en wordt verhuurd aan Chinezen. Ze willen per 1 oktober een afhaalzaak beginnen waar je sushi en spareribs kan bestellen. Ik heb verder niets met de aankoop te maken."

Trouwzaal moet intact blijven

Wat er met de historische trouwzaal op de eerste etage in het pand gaat gebeuren is onbekend. De gemeente Zwartewaterland heeft bij verkoop van het pand afgedwongen dat de oude raads- en trouwzaal intact moet blijven voor de voltrekking van huwelijken. Als de koper deze zaal niet onderhoudt en open stelt voor huwelijken, kan de gemeente een direct opeisbare boete opleggen van 30.000 euro.

Deze informatie blijkt uit een akte die in 2007 door een Amsterdamse notaris werd vastgelegd. De gemeente laat na onderzoek weten dat deze regels na overname nog steeds van toepassing zijn. Tevens stelt deze akte dat de zolder en een deel van de eerste etage een andere eigenaar hebben. Deze eigenaar verhuurt appartementen. Tot dusver is dat nog steeds het geval.