Gevolgen van afbouw gaswinning Groningen voor kleine velden onzeker

Wiebes maakte vandaag bekend dat de gaswinning in Groningen zeer waarschijnlijk helemaal stopt in 2022.

Het is nog onduidelijk wat het besluit van minister Wiebes betekent voor de gaswinning uit kleine velden in onder meer de Kop van Overijssel.

"Bij een gemiddeld jaar kan de gaswinning in Groningen halverwege 2022 helemaal worden stopgezet." Dat zegt minister Wiebes vanmiddag op het Binnenhof in Den Haag. Zekerheid is er niet omdat een hele koude winter er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de gaskraan nog iets langer openblijft. "We moeten nog bestuderen wat de gevolgen van zo'n koude winter zouden kunnen zijn, maar zonder dat kunnen we de winning in 2022 stoppen."

'Verantwoord'

Er is al lange tijd discussie over het tempo waarin het kabinet de Groningse gaswinning terug wil dringen. Dit voorjaar nog leidde een aardbeving tot nieuwe onrust in de noordelijke provincie. Volgens de minister komt de gaswinning volgend jaar al onder de 12 miljard kubieke meter. Dit is het niveau dat ook door toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen als verantwoord wordt gezien.

Kleine velden

Wat het dichtdraaien van de kraan in Groningen betekent voor de winning uit kleine gasvelden in onder meer Eesveen, is nog niet bekend.

Afgelopen juli hebben de vier noordelijke regionale omroepen met eigen onderzoek aangetoond dat die kleine velden juist steeds productiever worden naarmate de winning in Groningen afneemt. Minister Wiebes ontkende dat destijds.

Dat er wel degelijk versneld wordt gewonnen, blijkt uit het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie deed naar de gaswinning door Vermilion. Het OM heeft bevestigd dat er strafbare feiten hebben plaatsgevonden, "We zoeken nu naar een juiste strafmaat."

Donderdag 12 september staat in de Tweede Kamer een debat gepland over de mijnbouw. Daar zal naar verwachting ook de gaswinning in Groningen behandeld worden. Ook zullen dan Kamervragen over de versnelde gaswinning in de noordelijke provincies aan de orde komen.