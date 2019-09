Werkstraf geëist tegen man uit Hengelo voor jarenlange stalking

Het lijkt erop dat een 54-jarige man uit Hengelo het einde van zijn huwelijk in 2005 niet heeft kunnen verteren. De man stond vandaag voor de rechter omdat hij ervan verdacht wordt dat hij zijn ex en dochters langdurig stalkte. De officier van justitie eiste 240 uur taakstraf en 1 jaar voorwaardelijke celstraf tegen de man.

Daarnaast zou de man meer dan 25.000 euro schadevergoeding aan zijn ex en dochters moeten betalen.

Ook zou hij geen enkel contact meer mogen opnemen of in de buurt van zijn ex en dochters mogen komen. Als hij dat wel doet wil de officier van justitie dat de man per overtreding twee weken de cel in gaat.

De stalking was zo heftig dat de vrouw drie keer met haar dochters moest verhuizen. Jeugdzorg spande zelfs een rechtszaak aan om de omgangsregeling van de verdachte met zijn dochters ingetrokken te krijgen. De rechter wees het toe. Beide dochters willen ook geen enkel contact meer met hun vader.

Onveilig in eigen huis

Volgens de ex is de impact van 13 jaar constant lastig vallen voor buitenstaanders niet te bevatten. "Het is niet uit te leggen hoe het is om je zo onveilig te voelen in je eigen huis. Wat we ook deden, het stopte niet. Hij drong regelmatig bij ons binnen, stompte me in mijn gezicht, probeerde me zelfs na een rechtszaak met zijn auto van de weg te rijden."

De vader zou lugubere foto's van iemand op het sterfbed gestuurd hebben aan zijn ex en dochters en zou tegen hun zin aanwezig zijn geweest bij sportwedstrijden van een van zijn dochters.

Verdachte voelt zich 'gedemoniseerd'

De verdachte zegt dat zijn ex bezig is om hem te 'demoniseren'. De vrouw zou hem vanaf het begin hebben tegengehouden om zijn kinderen te zien. "Er zijn moeders die vaders tegenhouden, het enige wat je kunt doen is vragen en soms dwingend vragen", aldus de Hengeloër. Hij zegt dat hij nooit "een onvertogen woord" uitte tegen zijn dochters.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.