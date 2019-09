Wat kunnen we verwachten in het debat over Lelystad Airport?

Dat zeggen de VVD, D66, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren aan de vooravond van een algemeen overleg van de Tweede Kamer met minister Cora van Nieuwenhuizen. De Kamer praat vanmiddag vijf uur lang over Lelystad Airport, Schiphol en de luchtvaart.

Conceptbesluit

Vorige week lekte via de NOS uit dat de Europese Commissie in conceptbesluit akkoord gaat met de zogeheten verkeersverdelingsregeling (VVR). Daarmee wil de minister het vliegverkeer verdelen tussen Schiphol en Lelystad Airport. De regeling stimuleert luchtvaartmaatschappijen om vakantievluchten op Schiphol op te geven om daar plaats te maken voor transfervluchten. Wie uit zichzelf naar Lelystad gaat, krijgt voorrang. De minister wil zo ruimte scheppen voor groei op Schiphol.

Autonome groei

Minister Van Nieuwenhuizen wilde met de regeling aanvankelijk uitsluiten dat er maatschappijen naar Lelystad zouden komen die nu nog niet op Schiphol vliegen. Dat mag niet van Brussel, omdat dit maatschappijen zou discrimineren. In een aangepaste versie wil de minister nu alsnog ruimte voor nieuwkomers openlaten. Of de Europese Commissie de regeling ook echt goedkeurt, blijkt pas eind september.

Kamerbrede motie

Met het toelaten van nieuwkomers gaat Van Nieuwenhuizen lijnrecht in tegen de wens van de Kamer. In december werd een kamerbrede motie aangenomen van SP, GroenLinks, SGP en PvdA. Daarin wordt de minister opgedragen om Lelystad Airport niet zelfstandig te laten groeien. "Mijn aangenomen motie is helder: geen autonome groei", laat SP-Kamerlid Çem Lacin alvast weten. "Het is aan de Kamer om de minister daarop te wijzen. Deze verkeersverdelingsregeling (VVR) brengt opening van Lelystad Airport absoluut niet dichterbij".

Remco Dijkstra (VVD) zegt: "Wat ons betreft heeft Lelystad Airport alleen bestaansrecht als overloopluchthaven, daarvoor verandert er wat ons betreft niet."

Suzanne Kröger (GroenLinks) is dezelfde mening toegedaan: "De minister staat met lege handen. Brussel schijnt groen licht te willen geven aan de VVR, die haaks staat op wat de Kamer heeft gevraagd". Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) stelt: "Het conceptbesluit van Brussel betekent - ook in de woorden van de minister - nog helemaal niets. Het is is immers een concept en er is nog beroep tegen mogelijk. De VVR staat duidelijk autonome groei toe en kan die niet verhinderen. Dat is in strijd met de wens van de Kamer".

Klimaatakkoord

De oppositiepartijen willen de minister vanmiddag vragen hoe zij de voorgenomen opening van Lelystad Airport denkt te kunnen rijmen met het Klimaatakkoord van het kabinet. Dat draagt juist op om maatregelen te nemen om de klimaatdoelen te halen, die vier jaar geleden in Parijs zijn afgesproken. Recent is daar het probleem met de stikstofuitstoot bijgekomen. "Het zou toch niet zijn uit te leggen dat woningbouw niet door kan gaan omdat er een nieuw vliegveld voor extra vakantievluchten open moet", aldus GroenLinks-Kamerlid Kröger.

Belangrijk in het debat zal zijn hoe de regeringspartijen zich opstellen. ChristenUnie en D66 zijn tot nu toe kritisch geweest en hebben strikte voorwaarden gesteld aan de opening van Lelystad Airport. Dat ging naast goedkeuring van Brussel voor de verkeersverdelingsregeling ook over de milieu-onderzoeken en de overlast van de lage vliegroutes.



Want ook Jan Paternotte (D66) zegt dat Lelystad Airport alleen bestaansrecht heeft als overloopluchthaven: "Daarvoor verandert wat ons betreft niets". De partij benadrukt dat er ruimte is voor heel beperkte groei van de luchtvaart, "mits die schoner en stiller is".

De VVD houdt vast aan spoedige opening van de luchthaven. "Het regeerakkoord is leidend, een motie is meer een verzoek. Gelukkig zorgt een goedgekeurde VVR voor verplaatsing van vakantievluchten, dus dat doel wordt gewoon gehaald". aldus Remco Dijkstra. Coalitiegenoten ChristenUnie en CDA hebben niet aangegeven hoe ze het debat ingaan.

Kamervragen onbeantwoord

Verwacht werd dat de Kamer ook zou gaan praten over bijna 10.000 reacties, die zijn ingediend op het gewijzigde Luchthavenbesluit voor Lelystad. De Kamer heeft hierover onlangs 181 schriftelijke vragen gesteld. De minister heeft maandag al aangegeven dat zij die niet voor het debat van woensdagmiddag kan beantwoorden. Tegenstanders verenigd in de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) haalden onlangs fel uit naar het ministerie, omdat die van de ingediende 164-duizend verbetervoorstellen er maar drie heeft overgenomen.

Wel heeft de minister vragen beantwoord over de vliegroutes. Daarin herhaalt ze dat vertrekroutes van Lelystad uiterlijk in de winter van 2021-2022 worden aangepast, zodat vliegtuigen eerder kunnen gaan klimmen. Het is de bedoeling dat toestellen na Hattem en Wezep kunnen klimmen, zodat ze bij Apeldoorn en verderop boven Gelderland hoger zullen vliegen dat aanvankelijk de bedoeling was.