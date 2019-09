Sluiting spoedpost Oldenzaal komt niet als donderslag bij heldere hemel voor gemeentebestuur

"We weten dit al een paar weken en zijn met partijen in overleg", stelt hij. "Er zijn heel veel partijen bij betrokken en dan is het niet goed om op dit moment met de vuist op tafel te slaan."



De mogelijke sluiting van de spoedpost in Oldenzaal heeft al heel wat tongen losgemaakt. Onder meer het Enschedese Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA heeft al aangekondigd schriftelijke vragen te gaan stellen. Ook zijn provinciale partijgenoot Bouwien Rutten heeft openlijk haar zorgen geuit over de dreigende sluiting van de spoedpost.



Christenhusz zegt dat Oldenzaal niet alleen ten strijde trekt. "We doen dit samen met buurgemeenten Losser en Dinkelland. Want we vinden het allemaal belangrijk dat goede zorg beschikbaar is en blijft voor onze inwoners."

Huisartsenpost

Voor de Huisartsenpost in Oldenzaal heeft de sluiting van de spoedpost per 1 januari 2020 ook gevolgen. Het betekent dat er een andere locatie moet worden gezocht voor de huisartsenzorg buiten kantooruren en in de weekeinden. Ook staat de ondersteuning van verpleegkundigen van het Medisch Spectrum Twente (MST) op de tocht.

Er moet daarom gekeken worden naar het regelen van gespecialiseerde ondersteuning voor de huisartsenpost. Volgens Jacqueline Noltes van de Spoedzorg Huisartsen Twente zijn er gesprekken gaande met Menzis en het MST om te kijken hoe de medische zorg buiten kantooruren in Oldenzaal gewaarborgd kan blijven.