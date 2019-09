Praat mee: Overijssel moet in Nederland de proeftuin worden van de Europese Unie

De Europese Unie; de meeste burgers hebben er wel een mening over. De een is er voorstander van en de ander wil liever vandaag dan morgen nog uit de Unie. Volgens sommige voorstanders zou Overijssel een prominentere plaats kunnen innemen als het gaat om betrekkingen en besluitvorming vanuit de EU.

Een van die voorstanders om de Europese banden met Overijssel verder uit te breiden is Opiniemaker Ralph Keuning, kunsthistoricus en sinds 2007 directeur van Museum de Fundatie in Zwolle. "Overijssel ligt middenin Europa. Tussen Londen en Berlijn, tussen Rome en Stockholm", zegt hij. "Wij zijn een provincie met een Europees Hanze- en rijk industrieel verleden. Met alle belangrijke onderwerpen die Europa nu bezighoudt, zoals veiligheid, natuur, milieu en identiteit. En die kunnen alleen in Europees verband opgelost worden."



Keuning schetst dat de Europese gedachte heel goed blijkt te werken in regio’s. "Ook in Overijssel. We hebben innige banden met onze Duitse buren en zijn gewend aan verkeer van goederen, mensen en cultuur. En daarom is deze provincie een logische plek voor Europese experimenten op het gebied van nieuwe regelgeving. De nieuwe plek voor Europese samenwerking."

Wat vind jij? Zou Overijssel een proeftuin moeten zijn voor Europese experimenten op het gebied van wet- en regelgeving? Of vind je Overijssel niet de plek voor dit soort proefballonnen? Reageer daarom op onze stelling hieronder en praat met ons mee in de reacties, op Facebook of op Whatsapp.