Jong Oranje na fout Hoogma simpel langs Cyprus in EK-kwalificatie

Jong Oranje is de kwalificatie voor het EK van 2021 begonnen met een simpele zege op Cyprus. In Doetinchem werd het 5-1 voor de ploeg van coach Erwin van de Looij.

Bij Nederland was er een basisplek voor Justin Hoogma uit Oldenzaal en de verdediger van FC Utrecht liet zich na tien minuten in negatieve zin zien. Hij ging te slap een duel in en zag directe tegenstander Ruel Sotiriou de 0-1 achter doelman Maarten Paes schieten. Oranje stelde echter snel orde op zaken.

Teun Koopmeiners schoot een paar minuten later een strafschop binnen en nog binnen het half uur zorgden Dani de Wit en Kaj Sierhuis voor een 3-1 voorsprong voor Oranje. In de tweede helft kreeg de ploeg kansen op meer, maar scoorde lang niet. In de slotfase bepaalde De Wit met zijn tweede de stand op 4-1. Direct erna werd Hoogma gewisseld. Deyovaisio Zeefuik maakte in blessuretijd nog de vijfde voor Nederland.

Kwalificatie

Nederland zit verder nog in de groep bij Noorwegen, Wit-Rusland, Portugal en Gibraltar. De winnaars van de negen groepen de beste nummers twee plaatsen zich voor het eindtoernooi in Hongarije en Slovenië. De overige nummers twee spelen play-offs voor de vier overige plekken. De gastlanden zijn automatisch geplaatst. Nederland vervolgt de kwalificatiecampagne in oktober met duels tegen Portugal (thuis) en Noorwegen (uit).