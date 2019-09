Vrouwen FC Twente vol vertrouwen richting CL-rentree: "Ik vind ons de favoriet"

FC Twente keert woensdag na twee seizoenen van afwezigheid weer terug in de Women's Champions League. In de NV Arena gaat de kampioen van Nederland de strijd aan met de kampioen van Oostenrijk. Met Sankt Pölten treft het een tegenstander die in eigen land vrijwel onverslaanbaar is.

In de afgelopen vijf seizoenen verloor Sankt Pölten slechts een keer een competitieduel, en dat zegt volgens het Twentse kamp vooral veel over het niveau van de competitie in Oostenrijk. "We hebben daarom ook maar wat beelden bekeken van wat langer geleden", zegt Maud Roetgering over de tegenstander in dit tweeluik. "Om goede informatie in te winnen moesten we naar hun historie in de Champions League kijken. Maar dat is ook niet meer reëel omdat hun team deze zomer op veel plekken is gewijzigd." Vorig jaar werd Sankt Pölten in dezelfde ronde als nu uitgeschakeld door Paris St. Germain. FC Twente speelde in 2016 voor het laatst in de Champions League.

Gaan voor de winst

"Ik denk dat we aan elkaar gewaagd zijn, maar ik vind ons wel de favoriet", zegt Roetgering op basis van wat ze heeft gezien. "Ik vind dat wij moeten winnen morgenavond. We zijn hier niet om behoudend te spelen. Natuurlijk wordt het straks over twee wedstrijden beslist, maar wij gaan hier voor de winst."

Schorsing

FC Twente is de competitie goed begonnen met twee zeges waarin bovendien de nul werd gehouden. In het Champions League duel van morgen kunnen de Tukkers alleen niet beschikken over Lynn Wilms die tijdens de vorige Europese wedstrijd een rode kaart kreeg. Voor FC Twente is dat een aderlating. Wilms debuteerde vorige week in het Nederlands elftal.

Renate Jansen

Op het middenveld van FC Twente is wel een plek ingeruimd voor die andere international uit de ploeg. Renate Jansen is met haar 28 jaar een van de meest ervaren spelers van de groep. Zij maakte net als Maud Roetgering ook de vorige Europese campagnes mee van FC Twente waarin FC Barcelona tot twee keer toe het eindstation bleek. "Vergeleken met die periode in 2015 en 2016 is dit een hele andere groep. Toen hadden we nog wel eens wat spelers met wat ervaring, maar nu hebben we er geloof ik maar drie van boven de 25", weet Jansen.

Hoe de 'jonkies' van FC Twente het morgen doen tegen Sankt Pölten is vanaf 19:00 uur live te volgen op internet en het Youtubekanaal van RTV Oost.