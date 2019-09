Politie over drugsprobleem in Sint Jansklooster: ''Blijf verdachte situaties melden''

Bijeenkomst in Sint Jansklooster over drugsoverlast druk bezocht (Foto: Robert Jansema)

De afgelopen maand was er in Sint Jansklooster veel te doen over drugsgebruik. Op een informatiebijeenkomst voor de bewoners in dorpshuis De Sint Janskamp -een initiatief van de gemeente Steenwijkerland- kregen een kleine honderd belangstellenden vanavond te horen: "Blijf verdachte situaties vooral melden. Dat maakt het probleem voor ons inzichtelijker."

Het drugsoverlastprobleem werd tijdens de feestweek in augustus aangekaart door de wijkagent. In een gesprek tussen politie en de organiserende Oranjevereniging werd naar voren gebracht dat er mogelijk problemen konden ontstaan door drugsgebruik. De Christelijke Oranjevereniging heeft dit punt openbaar gemaakt in de feesttent en sindsdien gaan er veel geruchten. Vooral verkoop en gebruik van GHB zou een probleem zijn in het 1500-inwoners tellende plaatsje.

We hopen dat mensen meer delen

Aanwezige (wijk)agenten spraken tijdens de infomatie-bijeenkomst uit dat ze een kloof ervaren tussen de politie en het dorp. "We merken dat er veel speelt onder de inwoners van het dorp als het gaat om drugsgebruik. Maar ook constateren wij dat mensen geen of weinig zaken melden. Vanavond hebben we mensen opgeroepen om informatie en tips anoniem met ons te delen zodat wij een beter beeld krijgen van de situatie in het dorp", legt Hilda van der Walle uit namens de politie.

Dorp is geen gesloten boek

Burgemeester Bats van de gemeente Steenwijkerland denkt niet dat het dorp een gesloten boek is: "Mensen in het dorp staan niet vooraan in de rij als het gaat om het communiceren van problemen. Maar vanavond hebben we met elkaar besproken dat problemen mogelijk opgelost kunnen worden als alle informatie wordt doorgespeeld."

Weinig meldingen

Het aantal meldingen en aangiftes omtrent drugsgebruik in Sint Jansklooster is niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat wil volgens de politie niet zeggen dat het probleem niet speelt: "Melden van verdachte situaties blijft belangrijk. Alleen op die manier kunnen we de situatie zo goed mogelijk in kaart brengen."

Opluchting

Na afloop van de bijeenkomst, waarbij ook Tactus Verslavingszorg informatie verstrekte, waren er veel opgeluchte gezichten onder de belangstellenden. "Nu krijg je een beter beeld van wat er speelt. De politie kan roddels de wereld uit helpen en wij zijn goed geïnformeerd over de huidige gang van zaken."