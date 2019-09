De baan krijgt zelfs een multifunctionele glazen overkapping. Die komt er door de inzet van een groepje fanatieke hoogbejaarde sporters. Volgende week begint de bouw, waarna alle ouderen over een paar weken overdekt kunnen sporten.

En daar zijn de bloedfanatieke bejaarde jeu de boules spelers enorm blij mee. Ze hebben inmiddels zelf zo'n 18.000 euro opgehaald. Voor het resterende bedrag heeft de directie van Driezorg, waaronder woonzorgcomplex De Havezate valt, een bankgarantie afgegeven. Daardoor kan de bouw van de overkapping snel beginnen.

Glazen overkapping

"Daar zijn we heel erg blij mee", zegt Jan Kramer die samen met bewoonster Annie Hulsman het initiatief heeft genomen voor de glazen overkapping. "We zijn ooit begonnen met z'n tweeën maar de club is inmiddels gegroeid naar zo'n 90 actieve hoogbejaarde sporters. Ze variëren in leeftijd van 70 tot 90 jaar."

De overkapping is belangrijk want sporten voor ouderen vindt Kramer een must. "Het is belangrijk om bezig te blijven, je spieren te stimuleren en je gedachten op een ander peil te brengen. Het houdt je jong, flexibel en veerkrachtig, ook mentaal"

De jeu de boules club zet zich in voor een hele brede doelgroep. Binnen het woonzorgcomplex De Havezate zitten tal van ouderen die moeite hebben om zelfstandig te sporten. Dankzij de overkapping die binnenkort een feit is kan ook deze doelgroep straks actief deelnemen. Dat kan met of zonder fysiotherapeutische begeleiding.

Zwolse ouderen sparen overdekte jeu de boules baan bij elkaar (Foto: RTV Oost)

Brede ouderen doelgroep

"We hebben hier heel bijvoorbeeld veel mensen met reuma, die hun handen nauwelijks nog kunnen gebruiken. Daarvoor is een speciaal spel met zachte jeu de boules ballen bedacht. Ook mensen die blind zijn, slecht horen en ouderen die slecht ter been zijn kunnen deelnemen. Voor die groep organiseren we samen met sportstudenten van het Deltion sport- en spelactiviteiten", aldus Kramer.

De glazen overkapping die er komt is naast sporten ook voor andere doeleinden geschikt. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook koffiemiddagen, barbecues, en braderieën georganiseerd worden.

"We hebben nu nog zo'n 6000 euro nodig om de financiering helemaal rond te krijgen", zegt Kramer, "daarvoor gaan we het komend jaar weer actief aan de slag. We zoeken sponsoren. Iedereen die wil bijdragen kan contact opnemen met mij of De Havezate."

Impressie glazen overkapping (Foto: RTV Oost)

Trots op resultaat

Eind september doen de initiatiefnemers in ieder geval mee aan de landelijke sport sponsor actie van de Rabobank. "Die actie start 27 september, we zullen ons op de site van de Rabobank profileren en hopen op zoveel mogelijk stemmen van het publiek", aldus de tachtigjarige Kramer die samen met een aantal anderen van de jeu de boules club de afgelopen twee jaar wekelijks vele uren in het project heeft gestoken.

"Soms wel meer dan 20 uur per week, best intensief maar als ik zie wat we met een hele kleine club voor elkaar hebben gekregen dan kan ik alleen maar blij en trots zijn."