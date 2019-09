Grondwaterstand in delen Overijssel lager dan vorig jaar: grote schade natuurgebieden

De grondwaterstand in delen van Overijssel is nóg lager dan vorig jaar. De natuur in kwetsbare gebieden als de Sallandse Heuvelrug loopt daardoor grote schade op. De situatie verbetert pas als het langdurig en veel gaat regenen, aldus het KNMI en waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta).

Volgens het KNMI is er deze zomer juist in gebieden die helemaal afhankelijk zijn van regenwater weinig neerslag gevallen. Het gaat dan onder meer om de hoge zandgronden in Twente. In die streken kan geen water uit een rivier worden aangevoerd om de grondwaterstand op peil te houden.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort in de droge gebieden is net zo hoog als vorig jaar. Dit betekent dat er meer water is verdampt dan dat er regen is gevallen. Veel beken en riviertjes staan droog. Sommige waterschappen verwachten dat het neerslagtekort in het najaar verder oploopt.

In gebieden waar wel water uit rivieren of meren getapt kan worden, heeft het juist relatief veel geregend. Hier zijn deze zomer vrijwel geen problemen met droogte of verzilting geweest, aldus het KNMI.