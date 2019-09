De jeuk is voorbij maar de vrees voor de eikenprocessierups blijft bij echtpaar uit Hengelo

"Huisarrest", zo omschrijft Gerard Kokhuis de periode dat het niet mogelijk was om in de tuin te genieten van de zomer. Zelf had hij nog niet eens zo heel veel klachten, maar zijn vrouw Edith des te meer. "Dat was heel vervelend", zegt zij. "Jeuk aan mijn armen en in mijn nek. Ik kreeg zelfs een verhoogde hartslag en kwam in het ziekenhuis terecht." Daar kreeg ze tabletten om die hartslag omlaag te brengen en bloedverdunners.

Hoewel Gerard en Edith Kokhuis vermoeden dat die hartklachten veroorzaakt werden door de eikenprocessierups, is dat nooit vastgesteld.

Intussen kijkt het echtpaar vol spanning vooruit naar volgend jaar, want zonder goede maatregelen van de gemeente begint de ellende volgend voorjaar wel weer helemaal opnieuw.

Vertrouwen in gemeente

"Het is is beloofd dat het goed gaat komen", stelt Gerard Kokhuis. "Wij vertrouwen er op dat de gemeente er alles aan gaat doen." Als Gerard en Edith Kokhuis komend voorjaar eikenprocessierupsen zien in de bomen rond hun huis mogen ze direct met de gemeente bellen. "Dan staan hier twee uur later mensen om de rupsen op te ruimen."

Maar dan zijn de rupsen er al en dat is eigenlijk te laat. In het voortraject moeten de juiste maatregelen genomen worden om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Het gebied rond de woning van Gerard en Edith Kokhuis is onderdeel van een pilot waarbij preventie centraal staat.

Preventieve maatregelen

"Dat gebeurt in samenwerking met het meldpunt processierups in Zwolle", legt Kokhuis uit. De pilot komt er op neer dat er allerlei preventieve maatregelen genomen worden om de opmars van de rups in het voorjaar zo veel mogelijk te beperken.

Want voorkomen is veel beter dan genezen,weet Kokhuis. "Met die twaalf eiken rond ons huis zijn de mensen die het moesten opruimen zes dagen bezig geweest. Ik heb van die bestrijders gehoord dat zoiets duizend euro per dag kost."

Rupsen kruipen over de gevel van de woning van Gerard en Edith Kokhuis (Foto: RTV Oost)

Hengelo pakt alle eiken aan

De gemeente Hengelo heeft het strijdplan voor volgend jaar klaarliggen. Het gemeentebestuur maakte bekend dat alle zomereiken in de gemeente preventief behandeld worden.

Voor de langere termijn zet de gemeente Hengelo meer in op biodiversiteit, zodat het openbaar groen aantrekkelijker wordt voor veel meer natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en -vlinder. Verder plant de gemeente voorlopig geen nieuwe zomereiken meer aan.

Hengelose feiten en cijfers over de eikenprocessierups De gemeente Hengelo telt in de publieke ruimte ongeveer 12.000 zomereiken.

Begin dit voorjaar zijn 1.500 bomen op plekken waar veel mensen of kwetsbare groepen komen met aaltjes bestreden. Waar dat op het juiste moment is gebeurd, zijn beduidend minder nesten aangetroffen.

Tot en met augustus 2019 zijn er 2.400 meldingen gedaan, met een explosieve stijging van half juni tot en met begin juli.

Tot en met augustus zijn vier specialistische teams dagelijks aan het werk geweest om de nesten weg te zuigen.

In sommige grote eiken bleken wel meer dan 100 nesten per boom te zitten. Ook kwam het voor dat de rupsen weer terugkeerden in eiken die kort daarvoor nog waren leeggezogen.

Geen Xentari

Hengelo kiest niet voor alternatieven, zoals het plaatsen van nestkastjes voor mezen of bestrijding met het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Xentari is wel biologisch, maar niet onschuldig, omdat ook andere vlinders erdoor worden getroffen.