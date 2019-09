Van pannenkoeken naar vergaderlocatie: Peter Pan Heino is nu Bij de Buurvrouw

Ook het Train- en Werkcentrum Zwolle heeft intrek in het pand genomen. "We begeleiden mensen van een uitkeringssituatie naar de arbeidsmarkt", vertelt uitbater van het pand Nico Buitink.



Hij vervolgt: "Zo geven we hier trainingen over veiligheid in de bouw en bedrijfshulpverlening. Ook leiden we mensen op tot zonnepanelenmonteurs."



Vergaderingen

Het opleidingscentrum zit op de eerste verdieping van het voormalige restaurant. Op de begane grond is het vergadercentrum gevestigd. "We richten ons vooral op vergaderingen en workshops. Maar we hebben ook een ruimte die we verhuren voor feesten en partijen."



De keuken van het voormalige restaurant wordt gebruikt voor de bereiding van lunches. "We willen mensen die hier vergaderen wel van een lunch of een soepje kunnen voorzien. Overigens is de lunchroom ook toegankelijk voor particulieren", zegt Buitink.

Drie weken onkruid trekken

Er was veel werk te doen voordat Bij de Buurvrouw kon worden geopend. "Het pand had drie jaar leeg gestaan en was flink verpauperd. We zijn drie weken bezig geweest met onkruid trekken en het een frisse kleur te geven."



Wie een kijkje wil nemen op de nieuwe vergaderlocatie, kan op de ‘bonnefooi’ binnenlopen. De koffie is tot 1 november gratis.