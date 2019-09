Deventer en Enschede in top drie goedkoopste studentenkamers van Nederland

Voor wie een kamer wil huren in een van de Overijsselse studentensteden is er goed nieuws. Zowel Deventer als Enschede staan in de top drie goedkoopste steden met een vierkantemeterprijs van onder de 21 euro.

In Enschede is de gemiddelde huurprijs per maand voor een kamer het laagst van Nederland. Je betaalt daar 329 euro, volgens onderzoek van Kamernet.

Zwolle is in onze provincie het duurst, met een gemiddelde kamerprijs van 374 euro per maand en 22,87 euro per vierkante meter.

Cijfers Huurprijs per vierkante meter Gemiddelde huurprijs studentenkamer Deventer €20,03 €351 Enschede €20,78 €329 Zwolle €22,87 €374

Stijging

De huurprijzen zijn ten opzichte van vorig jaar wel gestegen, wat in lijn is met de landelijke trend. In Enschede steeg de gemiddelde huurprijs met 4,1 procent, in Zwolle met 1,2 procent en in Deventer met 0,5 procent.