Schorsing debat Lelystad Airport: dit is tot nu toe besproken

Autonome groei op Lelystad Airport is geen optie. Dat signaal blijven politieke partijen in de Tweede Kamer afgeven aan de minister. De Kamer praat vanmiddag vijf uur lang over Lelystad Airport, Schiphol en de luchtvaart.

Het lijkt erop dat de Kamer het dossier ook na het zomerreces opnieuw oppakt. Maar er is in die zomerperiode wel iets veranderd. Zo heeft het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de tussentijdse resultaten naar buiten gebracht in haar onderzoek over (ultra)fijnstof.

Uit dat onderzoek blijkt dat met name rond Schiphol erg veel (ultra)fijnstof neerdaalt. Bovendien blijkt dat ultrafijnstof op korte termijn al behoorlijk negatieve consequenties kan hebben voor de gezondheid van met name ouderen en kinderen met astma.

Actiegroepen op de tribune

Het debat heeft de aandacht, want er is veel publiek in de zaal. Leden van de samenwerkende actiegroepen uit Overijssel en Gelderland, maar ook omwonenden van Schiphol en Rotterdam Airport. Want in die laatste twee regio's wordt steeds meer overlast ervaren.

Actiegroepen vrezen dat Overijssel straks ook last krijgt van overvliegende toestellen naar Lelystad Airport. "Er lijkt geen stilte meer te zijn, het gaat continu door", zegt een van de leden tijdens een schorsing.

'Geen stille plekken meer'

Ook voor de ChristenUnie zou stilte leidend moeten zijn. Want, zo zegt Eppo Bruins: "Stilte wordt steeds schaarser. Als het zelfs op de stilste plekjes in het land niet meer stil is, dan moeten we serieus gaan oppassen."

Bruins vraagt zich verder af hoe het kan dat de economische analyses voor Lelystad Airport niet lijken te kloppen. Hij spreekt van 'garbage counting', ofwel het vervuilen van berekeningen waarvoor juist zulke duidelijke regels zijn.

De ChristenUnie wil daarom van de minister weten waarom er zoveel verschil zit in de uitkomsten van de diverse economische berekeningen.

Alle Kamerleden hebben hun verhaal kunnen doen. Na de schorsing zal de minister de vragen beantwoorden.