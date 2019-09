Verdachte opgepakt voor beroven van meisje (15) in Stadshagen

De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt voor de overval op een meisje (15) in Stadshagen afgelopen zondag. Het slachtoffer werd bedreigd door een groep jongens, van wie één een vuurwapen had. Een dag eerder was een soortgelijke overval op een achttienjarige vrouw.

De politie laat weinig los over de identiteit van de verdachte, omdat hij nog minderjarig is. Duidelijk is dat hij niet in de wijk Stadshagen woont.

'Als een lopend vuurtje'

De jongen werd gisteren opgepakt, nadat de politie met een flink aantal mensen gesproken had. Het verhaal van de overval ging als een lopend vuurtje onder jongeren, zegt de politie.

Toch waren veel mensen terughoudend tegenover de politie, merkte wijkagent Maarten van Esch. Hij denkt dat getuigen mogelijk bang zijn. "We snappen dat dit moeilijk is, maar alleen met hulp van mensen die meer weten lossen we dit op. Stap naar voren, want dit gedrag is niet normaal en onacceptabel", aldus Van Esch.

De overval was zondagavond op de splitsing van de Pottenbakkerstraat en de Hasselterdijk. Het slachtoffer was even gestopt om te bellen, toen een groep van vier à vijf jongens haar bedreigde en haar telefoon afhandig maakte.

Andere overval

De zaterdagavond daarvoor werd een achttienjarige vrouw rond elf uur in de avond bedreigd met vermoedelijk een vuurwapen. Ze reed vanaf de Stingsweg via de fietsbrug over de Hasselterweg. De groep wilde dat ze haar tas afgaf, maar de vrouw wist te ontkomen.

Het is niet duidelijk of de aangehouden jongen van beide overvallen verdacht wordt. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.