Kalma schiet FC Twente met hattrick langs Sankt Pölten in Women's Champions League

FC Twente Vrouwen staat met een been in de volgende ronde van de Women's Champions League. Op bezoek bij Sankt Pölten zegevierde de ploeg van trainer Tommy Stroot, mede dankzij een hattrick van Fenna Kalma, met 2-4.

Ondanks dat Sankt Pölten in eigen land de afgelopen vijf seizoenen slechts éénmaal een misstap maakte in de competitie, kende landskampioen FC Twente aanvankelijk weinig moeite met de Oostenrijkse opponent. Al na een half uur voetballen was het duel beslist, toen er een 0-3 tussenstand op het scorebord stond. Fenna Kalma tekende voor de 0-1 en 0-3, waarvan één vanaf de penaltystip, maar het was Ashleigh Weerden die de show wist te stelen middels een wonderschoon schot in de verre hoek en daarmee de belangrijke 0-2 produceerde.

Sankt Pölten zet aan

Na de rust had FC Twente het beduidend lastiger met Sankt Pölten en kwam het nauwelijks nog van haar eigen helft. De thuisploeg kreeg kansen en was al vroeg in het tweede bedrijf dicht bij de 3-1, maar de paal voorkwam een tegendoelpunt voor FC Twente.

Hattrick Kalma

Een kwartier voor het einde leek Kalma met haar derde en dus haar hattrick FC Twente definitief in veilige haven te schieten, echter had Sankt Pölten in de slotfase het vizier wel op scherp en wist het nog tweemaal het net te vinden. Het werd nog even onnodig spannend, maar FC Twente Vrouwen boekte uiteindelijk een verdiende zege: 2-4.

Return

Over twee weken staat de return op het programma. Op woensdag 25 september is Sankt Pölten de tegenstander in De Grolsch Veste.

Bekijk hier de statistieken van de speelsters van FC Twente Vrouwen.