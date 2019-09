Minister Grapperhaus bijzondere gast bij herdenking Twentse razzia

Minister Grapperhaus was vanmiddag een van de sprekers tijdens de herdenking van de Twentse razzia. De minister van Justitie en Veiligheid sprak in de synagoge in Enschede over veiligheid en discriminatie tijdens de Tweede Wereldoorlog.

"Toen was er geen veiligheid voor Joden, sinti, roma en homo's", sprak Grapperhaus. "Ook nu nog zien we dat er discriminatie en antisemitisme is."

Als minister van Justitie en Veiligheid voelt Grapperhaus zich verantwoordelijk voor de veiligheid van deze groepen in ons land. "Zolang er Joodse mensen zijn in Nederland die zich niet vrij voelen en zich niet vrij durven te uiten in hun geloof, doen we iets niet goed. Dan hebben we de veiligheid niet goed op orde." Het thema van de herdenking was dan ook: Nederland moet een veilig land zijn voor iedereen.

Bert Woudstra

Een van de Overijsselaars die de Twentse razzia van heel dichtbij meemaakte, is Bert Woudstra. "We lagen nog in bed toen er ineens een agent en een Duitse soldaat voor de deur stonden. 'Aankleden! Meekomen!, riepen ze'. We schrokken ons lam. Mijn vader werd de volgende dag op de trein gezet en ik heb hem nooit meer gezien."





Woudstra was negen jaar toen zijn vader op zondagochtend 14 september 1941 werd opgepakt bij de Twentse razzia. In totaal werden 105 Joodse mannen uit heel Twente gearresteerd en gedeporteerd naar het Oostenrijkse concentratiekamp Mauthausen, waar ze allemaal om het leven zijn gebracht.

Ieder jaar vertelt Woudstra zijn verhaal aan de kinderen van de Prinsesschool in Enschede. "Ik weet hoe het is om gediscrimineerd te worden. Hoe het is dat alles van je wordt afgepakt. Ik mocht niet meer naar school en was ineens een vieze Jood." Door het delen van zijn ervaringen hoopt Woudstra dat er minder gediscrimineerd wordt.