Gedeputeerde: "Mogelijk projecten totaal schrappen door stikstofcrisis"

Het valt niet uit te sluiten dat projecten die nu op losse schroeven staan door de stikstofuitspraak van de Raad van State, totaal geschrapt moeten worden. Dat zei gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher vanmiddag in het provinciehuis voorafgaand aan een bijpraatsessie voor leden van Provinciale Staten. "Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, we moeten prioriteiten stellen", aldus Ten Bolscher.

De gedeputeerde begrijpt de zorgen in de samenleving over de vele projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw die stil liggen, omdat de vergunning die voor die projecten is afgegeven op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer voldoet aan de milieu-eisen.

In Overijssel gaat het om 1544 projecten. "Dat is een fors aantal", beaamt Ten Bolscher. "Het raakt je hoeveel mensen in onzekerheid zitten."

Eind deze maand

Op dit moment overheerst onduidelijkheid. En afgaande op de woorden van Ten Bolscher voorafgaande aan de bijpraatsessie met Provinciale Staten, wordt er vanavond ook niet veel meer duidelijk. Net als zovelen wacht de gedeputeerde op nieuws uit Den Haag. Ten Bolscher verwacht dat er duidelijkheid komt over een rekenmethode waarmee alsnog vergunningen kunnen worden afgegeven voor projecten die nu on hold staan.

Maar de gedeputeerde kan niet met zekerheid zeggen dat die nieuwe rekenmethode een oplossing biedt voor alle projecten waarover nu onzekerheid bestaat. "We zullen keuzes moeten maken." De vraag is dan hoe die keuzes gaan uitvallen. Want wat is belangrijker: de verbreding van de N35, of koeien in de wei?

N35

Daarover doet Ten Bolscher geen uitspraken, maar hij geeft wel aan dat het best mogelijk is dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. "We moeten prioriteiten stellen", aldus Ten Bolscher, die verwacht dat voor de N35 hoe dan ook wel een oplossing gevonden zal worden. "Dat is zo belangrijk. Daar moeten we ruimte aan bieden."

Hoe dat dan moet? Ten Bolscher kan het nog niet zeggen en wil dat ook nog niet totdat er meer duidelijkheid komt uit Den Haag.