Praat mee: Er moeten meer geestelijk verzorgers worden aangesteld in verpleeghuizen

De vraag om meer en betere zorg in verpleeghuizen is niet nieuw - en eigenlijk ook geen discussiepunt meer. Maar wat daarbij niet vergeten mag worden, zo betoogt onze opiniemaker Marjolein Rikmenspoel, is de zorg voor het geestelijke welzijn van de patiënt.

Er is in verpleeghuizen meer aandacht voor wat een bewoner mankeert, meent schrijver en levensloopcoach Rikmenspoel, dan voor wie hij of zij is: "Aandacht voor het levensverhaal en wat voor een bewoner persoonlijk belangrijk is schiet er nog veel te vaak bij in."





Geestelijke verzorging is professionele hulpverlening bij zingeving en levensbeschouwing. In de afgelopen jaren is de bezetting van geestelijk verzorgers binnen de verpleeghuiszorg over de hele lijn steeds meer afgenomen, constateert Rikmenspoel: "Vaak moet er bij vertrek of pensioen van een collega geknokt worden voor behoud van de uren, zelfs bij voldoende budget."

Dat niet elke bewoner behoefte heeft aan contact met een geestelijk verzorger snapt ze ook wel: "Maar dat geldt voor andere vormen van zorg net zo goed. Rond het levenseinde bijvoorbeeld zijn geestelijk verzorgers nodig om bewoners en hun naasten te ondersteunen. Er is rust en ruimte nodig om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dit vraagt simpelweg tijd en dus meer uren voor geestelijke verzorging."

Wat vind jij? Moet er inderdaad meer geïnvesteerd worden in de geestelijke verzorging van mensen in een verpleeghuis? Of gaat de lichamelijke zorg voor en is de patiënt zelf verantwoordelijk voor geestelijke begeleiding? Praat mee in de reacties hieronder, via Facebook of via WhatsApp.