Kunstwerk bij station Kampen Zuid leidt tot discussie

‘De Onmisbare’ heet het kunstwerk. Het werk van internationaal gerenommeerd kunstenaar Joep van Lieshout beeldt een glucosemolecuul uit, de stof die noodzakelijk is voor alle leven.

Bezuinigen en cameratoezicht

Binnen de gemeente Kampen is niet iedereen blij met de aanschaf van het beeld. De lokale partijen Gemeente Belang Kampen en de SGP vinden het zonde van het geld, temeer daar Kampen dit jaar acht miljoen euro moet bezuinigen en kampt met een structureel tekort van zes miljoen euro op de begroting.



Ook wringt het volgens SGP raadslid Klaas van den Bosch dat de gemeente afziet van cameratoezicht op het station, maar wel zoveel geld uitgeeft aan een beeld waarin de omwonenden geen inspraak kregen.

'Mooi landmark'

Janita Tabak, raadslid van de Partij van de Arbeid in Kampen, is wel blij met het kunstwerk, hoewel de smaak van een politicus er volgens haar niet toe doet. “Een gebied zoals het Stationskwartier heeft baat bij een mooi 'landmark' zoals dit. Kunst heeft waarde en hoeft niet altijd nut te hebben. Kijk naar de Nieuwe Toren. Die werd ook gebouwd als kunstwerk om te laten zien hoe machtig Kampen was. Het had geen andere functie. En niemand die nu nog zal zeggen dat de Nieuwe Toren weg moet.”



Tabak spreekt tegen dat deze aanschaf botst met de bezuinigingsplannen. “Voor de ontwikkeling van de omgeving van Station Kampen Zuid is al jaren geleden geld gereserveerd, wat voor een deel ook komt uit provinciale subsidie. Er is dus geen sprake van dat dat geld voor bijvoorbeeld de zorg gebruikt had kunnen worden.”



Wat betreft de roep om cameratoezicht blijkt uit de cijfers dat het erg meevalt met het aantal misdrijven en vernielingen. Het zou een gevoelskwestie zijn. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat de omgeving van het station een tijd languit braakliggend terrein bestond. Inmiddels is er een supermarkt geopend en is er een nieuwe woonwijk in aanbouw. Daarmee zou ook het gevoel van onveiligheid in de omgeving af moeten nemen.

Onthulling

De officiële onthulling van ‘De Onmisbare’ vindt plaats op 25 september. De gemeente wil een sobere opleveringsceremonie houden. Sober, omdat dure feestelijkheden tegen de achtergrond van de komende bezuinigingen bij de Kamper bevolking niet goed over zouden komen.