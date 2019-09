Huisarts uit felle kritiek op minister Van Nieuwenhuizen na luchtvaartdebat

Huisarts Beijderwellen uit Zuid-Friesland is zeer kritisch op de uitlatingen van Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hij vindt dat zij haar verantwoordelijkheid niet neemt bij een recent rapport van het RIVM. "We worden aan het lijntje gehouden, het is schandalig."

Leonhard Beijderwellen reageert op uitlatingen van de minister over het RIVM-rapport ultrafijn stof. Volgens hem is het niet waar dat Nederland voorop loopt in het onderzoek naar gevolgen van ultrafijn stof voor de gezondheid. Dat is wat de minister wel zegt in het Kamerdebat van gistermiddag.

Ultrafijn stof

Recent maakte het RIVM de eerste bevindingen bekend uit een langlopend onderzoek naar de gezondheidsrisico's van ultrafijn stof. Die eerste uitkomsten zijn volgens de huisarts vrij ernstig. Beijderwellen vindt dat het niet de aandacht krijgt die het nodig heeft. Hij is zichtbaar boos op de minister van Infrastructuur.

We hebben nu nog geen normen voor ultrafijn uitstoot dus er is ook niets afdwingbaar. We zijn bezig met een actieplan. minister Van Nieuwenhuizen

Wandelgangen

Na afloop van het ruim vijf uur durende luchtvaartdebat zijn er weinig vrolijke gezichten te zien in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Veel van de aanwezigen op de tribune komen uit Overijssel. Leon Adegeest van HoogOverijssel loopt terneergeslagen voorbij. Twee wethouders uit Gelderland zien het niet meer zitten. Er zijn er meer die geen goed gevoel hebben over gehouden, Beijderwellen is duidelijk niet de enige.

Want de minister kon geen concrete antwoorden geven op veel van de vragen uit de Kamer. Van Nieuwenhuizen vraagt tijd omdat er veel afhankelijk is van onderzoek, of externe factoren zoals de stikstofcrisis. Ook over de verkeersverdelingsregel (VVR) kon ze nog niet goed reageren.

Veel veranderd

Het is voor de minister heel moeilijk om stappen te zetten in het dossier Lelystad Airport. Sinds de Tweede Kamer in 2008 stemde voor een overloopluchthaven voor Schiphol, is er heel veel veranderd. In de maatschappij en in de wetenschap. Door het regeerakkoord is Van Nieuwenhuizen eraan gehouden het vliegveld open te krijgen. In de Tweede Kamer trof ze de oppositie woensdag op ramkoers.