Matchwinner Kalma dolblij met drieklapper: ''Altijd lekker om te scoren''

Fenna Kalma is dolgelukkig met haar drie doelpunten in het belangrijke duel met Sankt Pölten. Voor de 19-jarige spits van FC Twente Vrouwen was het haar eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Women's Champions League.

"Het is altijd lekker om te scoren. Als je dat dan drie keer in een wedstrijd mag doen, is dat top", legt Kalma na afloop uit, die ook zag dat FC Twente het in de eerste tien minuten lastig had met haar Oostenrijkse opponent. "We wilden graag hoog druk zetten het eerste kwartier. We lieten ze even uitrazen, want daarna vonden wij de ruimtes beter. We creëerden drie kansen en het waren drie doelpunten, dat is kwaliteit."

Type spits

Kalma streek deze zomer neer in Enschede en wist in zes officiële duels al negenmaal het net te vinden. Wat voor een type spits ze is? "Ik denk dat ik vooral goed ben in het zestienmetergebied. Als ik daar de bal krijg weet ik vaak wel het net te vinden", luidt het vervolg.

Scherp zijn

Over twee weken staat de return tegen Sankt Pölten op het programma. "Het kan natuurlijk nog beter, maar we hebben vandaag een goede uitgangspositie neergezet. We weten nu hoe de tegenstander speelt, dus we moeten thuis gewoon scherp zijn. Het is zonde dat je nog twee doelpunten tegen krijgt. Dat is zonde en onnodig. Maar we zijn nog een jonge ploeg en hier leren we ook weer van", aldus Kalma.