Bestuurlijk draagvlak luchtvaart brokkelt af: vier Gelderse gemeenten uit overleg

De bestuurders van vier Gelderse gemeenten aan de grens met Overijssel willen niet langer met de minister in gesprek over de laagvliegroutes in die regio. Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg hebben de stekker uit het overleg getrokken.

Nog meer wrevel over de uitlatingen van minister Van Nieuwenhuizen, gistermiddag in het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer.

De gemeentebestuurders voelen zich misleid en niet gehoord door het ministerie van Infrastructuur. "We protesteren al vanaf het begin maar we worden niet gehoord", zegt wethouder Auke Schipper van Hattem.

Vliegroutes

Het gaat de vier gemeentebesturen om de vliegroutes over Noord-Gelderland. Als Lelystad Airport in gebruik genomen is, krijgen de vier gemeenten de vertrekkende toestellen op lage hoogte over. Dat veroorzaakt volgens wethouder Auke Schipper uit Hattem voor veel meer geluid dan verwacht was. Burgemeesters en wethouders uit de gemeenten hebben daarom ernstige zorgen over de vliegroutes. "Het gevoel is teleurstelling", vertelt wethouder Meijer uit Heerde.

Genegeerd

Als gevolg van die zorgen waren de gemeenten uitgenodigd door het ministerie van Infrastructuur, om mee te praten over aanpassingen aan de vliegroutes. Maar steeds opnieuw voelen de vertegenwoordigers van de gemeenten zich in die gesprekken genegeerd. Terwijl gepraat wordt over oplossingen, wordt intussen onverwachts en onaangekondigd het Startbesluit naar buiten gebracht dat de situatie juist erger maakt. "We stoppen nu omdat dit proces voor ons geen verbetering oplevert", zo verklaart wethouder Wolbert Meijer van Heerde de terugtrekkende beweging.

Verslechtering

Meijer: "We stoppen -met praten (red.)- want we concluderen dat de bedachte routevarianten geen positieve bijdrage leveren aan het leefklimaat in onze gemeenten". Dat meldden de wethouders voor de camera van Omroep Gelderland. "Wij zien alleen een verslechtering, er komt veel meer geluid dan verwacht. Ik ben benieuwd hoe de minister dat gaat uitleggen', aldus Auke Schipper uit Hattem.

Naast een enorme toename van geluidsoverlast vrezen de vier gemeentebesturen ook de berichten over de schadelijke gevolgen van ultrafijn stof en stikstofuitstoot.

Onthutst

Woensdag hebben de wethouders uit Hattem en Heerde het hele luchtvaartdebat gevolgd vanaf de tribune. Ze zijn onthutst over de manier waarop Kamervragen worden beantwoord en zien overeenkomsten in hoe zij zich behandeld voelen. Vorige week al stuurden de vier gemeenten een brief naar de minister. Maar in het debat gistermiddag wilde Van Nieuwenhuizen niet op die brief in gaan.

'Gepakt?'

De wethouders staan machteloos, omdat de beslissing uiteindelijk in Den Haag ligt. Op de vraag of ze zich 'gepakt' voelen reageert Meijer diplomatiek. "Dat soort termen gebruiken we niet voor de camera. We zijn wel teleurgesteld en dat hebben we in die brief in mooie Veluwse woorden opgeschreven."

Uit het besluit van deze vier gemeenten kan geconcludeerd worden dat het bestuurlijk draagvlak voor de vliegroutes aan het afbrokkelen is.

Dat draagvlak was onder burgers ook al niet groot. Toen deze minister aantrad, wilde ze het vertrouwen herstellen in dossier luchthaven Lelystad.