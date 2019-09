'Omwonenden gaswinning hebben recht op betere schaderegeling'

Wanneer Overijssel wordt getroffen door een aardbeving, dan is het maar de vraag of de schade die ontstaat vergoed wordt. En dat moet echt anders, vindt de Overijsselse gedeputeerde Gert-Harm ten Bolscher. Hij wil een betere schaderegeling.

De Tweede Kamer praat donderdagochtend over de mijnbouwschade in Groningen. De Groningers hebben inmiddels een protocol waarmee schade snel en gedegen wordt afgehandeld. Een onafhankelijke commissie zorgt daarvoor en het advies van die commissie is bindend. Dat wil Gert-Harm ten Bolscher ook in Overijssel.

“We zien nu in het protocol is dat een aantal zaken ontbreken. Zo moeten onze inwoners nu zelf de schade aantonen die ontstaan is na een beving en dat willen we niet. Doe dat maar eens als individu richting een grote organisatie als een gasbedrijf”, aldus Ten Bolscher.

Vier verbeterpunten

De gedeputeerde wil daarom vier zaken geregeld zien in het protocol:

Adviezen van de Commissie Mijnbouwschade (onafhankelijke deskundige) moeten bindend zijn voor mijnbouwmaatschappijen

De bewijslast moet niet bij de melder liggen

Voor het vertrouwen van de schademelders dient de uitbetaling van schade plaats te vinden door de Commissie Mijnbouwschade, en dus niet door het mijnbouwbedrijf

Het is wenselijk dat op termijn één organisatie de schadeafhandeling gaat doen, zowel binnen als buiten Groningen.

Minister Wiebes

De provincie heeft de afgelopen week regelmatig contact gehad met verantwoordelijk minister Wiebes en ook met verschillende fracties in de Tweede Kamer.

Ten Bolscher hoopt dat deze input wordt meegenomen tijdens het Kamerdebat en dat het uiteindelijk een beter schadeprotocol voor de inwoners van Overijssel oplevert. “Ik heb er alle vertrouwen in”, zegt Ten Bolscher tot slot met een misschien wel iets te optimistische glimlach.