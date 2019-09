Steeds meer moeite om geld en vakmensen te vinden voor onderhoud van monumenten

Vandaag en morgen is het Open Monumentendag. Niet alleen leuk voor bezoekers, maar ook heel belangrijk zegt Schuilenborg. "Alles dat monumentaal is, is toch van belang voor de culturele beleving van je omgeving."

En monumenten zijn op meer plekken dan we soms denken:

Schuilenborg over verborgen monumenten

Uitdaging

Maar onderhoud en restauratie blijft dus een uitdaging, want is er niet altijd geld voor. "Voor rijksgebouwen is er subsidie. Voor gemeentelijke monumenten wordt het al moeilijker, dan ben je afhankelijk van wat gemeenten ter beschikking stellen. En voor karakteristieke panden is helemaal geen geld, dan moet je al eigen middelen gaan gebruiken om het te onderhouden."

Ook het uitvoeren van onderhoud en restauratie is niet zomaar geregeld. "Er zijn weinig vakmensen om monumenten in oude stijl te restaureren. Timmerlieden, metselaars, voegers, die zijn bijna niet meer voorhanden. Je bent dan vaak aangewezen op gepensioneerden, want er zijn nog weinig bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn."

Nieuwe monumenten in Deventer

Vrijdag werd bekend dat Deventer, op verzoek van De Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, vier markante gebouwen op de gemeentelijke monumentenlijst heeft gezet. Het gaat om de de Maranathakerk, het voormalig hoofdkantoor van Thomassen en Drijver, het voormalig Nederlands Hervormd Wijkcentrum en de voormalige Vrouwenarbeidsschool.

Subsidies

Welke monumenten krijgen eigenlijk subsidie? LocalFocus heeft uitgezocht welke monumenten in welke gemeenten geld ontvangen. Landgoed Twickel krijgt meer dan 1 miljoen euro en daarmee in Overijssel het meeste subsidie voor monumentenonderhoud.

Hof van Twente, waar Twickel onder valt, is de Overijsselse gemeente die de grootste bijdrage krijgt (1.364.490 euro). Landelijk is Amsterdam koploper met ruim 11 miljoen euro.

Na Hof van Twente wordt de top drie gecomplementeerd door Kampen (ruim 760.000 euro) en Deventer (ruim 546.000 euro).